الامارات | الاردن ..مقتل طفل و شقيقه في وضع خطر والفاعل أب

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن ..مقتل طفل و شقيقه في وضع خطر والفاعل أب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واقعة مؤلمة هزت الشارع الأردني، لكن الصادم فيها إضافة لقسوتها أن الضحيتين طفلان والفاعل "أب".

وتفصيلا، فإن طبيبا يعمل في مستشفى البشير بالعاصمة الأردنية عمان قال في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الآن وأثناء بداية جولتي على على مرضانا. تلوث هذا الصباح المشؤوم بلؤم البشرية وقساوة القلوب المتعفنة. جولة صباحية لن أنساها. امتزجت بآهات ذلك الطفل ذو الـ 4 أعوام. بدأنا معاينته. وجه ملائكي مليء بالرضوض والكدمات والقسوة والتعذيب وكسور في الجمجمة. اعتقدت كغيره من الحالات أنه سقوط من مرتفع أو حادث أو ما شابه. بسؤالي عن السبب أجابت الممرضة ": هذا التعذيب على إيدين أبوه"، إضافت إلى أن "أخوه أبو الـ 9 أشهر مات من الضرب أيضا". وأضاف الطبيب "أكاد لا أقوى على حمل جسدي والوقوف. فالمشهد أكبر مما نستطيع تحملا وحرقة!".

وقال مصدر طبي، لموقع تلفزيون"رؤيا"، إن الطفل الأول البالغ من العمر 9 أشهر وصل إلى أحد مستشفيات العاصمة عمان متوفيا، وأن الآخر أسعف إلى مستشفى البشير. وحول الحالة الصحية للطفل البالغ من العمر 4 سنوات، أوضح المصدر أنه يعاني من كسر بالجمجمة وتجمع سوائل في البطن، لافتا إلى أنه يخضع للمراقبة الطبية، خوفا من أن يكون لديه نزيف.

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