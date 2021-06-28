نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها على أنغام «إخواتي» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها، مع زوجها يوسف الخال وأصدقائهما، وظهرت «نيكول» برفقة زوجها يوسف الخال، بينما تقطع التورتة على أنغام المهرجان الشعبي «إخواتي»، مكتفية بتعليق مقتضب على الفيديو «مع حبايبي وإخواتي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو، ومنهم أصدقاؤها بالوسط الفني الذين هنئوها بعيد ميلادها ومنهم الفنانة نسرين طافش والفنان أحمد زاهر وغيرهما، وأما عن تعليقات متابعيها فجاء ضمن بعضها: «العمر كله ليكي.. يدوم عليكي الفرح يا رب.. كل سنة وأنتي دايمًا طيبة وبخير.. عقبال المية سنة ويخليلك عيلتك يا رب».

نيكول سابا ويوسف الخال

وكانت الفنانة اللبنانية، شاركت مع الزعيم عادل إمام في بدايتها في فيلم «التجربة الدنماركية»، كما شاركت الفنان هاني سلامة في فيلم «السفاح»، ومسلسل «نصيبي وقسمتك».

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا، تعرفت على زوجها الحالي، خلال فترة عملها في فرقة «الفور كاتس»، ثم انفصلا عن بعضهما لمدة 6 سنوات من عام 2002 حتى عام 2008، بسبب معارضته عملها إلا أنهما عادا للارتباط فيما بعد.

وعن تقدم «الخال» لها، أكدت نيكول من قبل، أنهما كانا في حفلة مع أصدقائهما، إلى أن قام زوجها الحالي، بحملها والقفز معها في حمام السباحة، قائلًا «تتزوجيني».