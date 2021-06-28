طريقة عمل الحواوشي في المنزل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الحواوشي من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرين نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتختلف أنواعه مثل الحواوشي البلدي والحواوشي الإسكندراني وغيره، ويفضله الاطفال بصفة خاصة وتحرص الأمهات على إعداده بين الحين والآخر، ويقدم «هن» طريقة عمل الحواوشي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية.

مقادير طريقة عمل الحواوشي البلدي

بهارات حواوشي

زيت

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي

لحم مفروم

دقيق

بقدونس مفروم

فلفل رومي مفروم

الثوم المفروم

كوب بصل مفروم

طماطم مفرومة

طريقة تحضير الحواوشي

- في بولة متوسطة الحجم، أخلطي البصل مع ملح وفلفل وبهارات الحواوشي مع الفلفل الرومي والبقدونس والطماطم.

- ضيفي اللحمة إلى الخليط مع البقدونس، وتقلب جيدا مع ملعقة الدقيق.

- ضيفي الثوم، ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات، ثم يرفع في العيش بشكل متساوٍ.

- رصي العيش على صينية الفرن من ورق الزبدة، ويرش بزيت وملح وفلفل وبهارات الحواوشي، ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويقدم للأكل.

الحواوشي الإسكندراني

المقادير

كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

¼ كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

½ كيلو لحم مفروم.

3 ثمرات فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

تقلب الخميرة والسكر و¼ كوب من الماء، جيدًا، ثم يوضع في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.

- يعجن في وعاء آخر، الدقيق واللبن البودرة والزيت جيدًا.

- يضاف خليط الخميرة ويعجن مرة أخرى، ثم يضاف الماء تدريجيًا، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

- يغطى الوعاء بفوطة نظيفة، ثم يوضع في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.

- يخلط اللحم والبصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والبهارات، في وعاء ويغطى ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

- يقسم العجين واللحم إلى كرات.

- تفرد كرة من العجين وفوقها كرة من اللحم فوق كرة العجين، ويغطى اللحم بكرة ثانية من العجين، ثم يغلق العجين بالشوكة أو كالضفيرة.

- تكرر الخطوات السابقة مع باقي العجين واللحم.

- يدهن الوجه بالزبد، ثم يرص في صينية مدهونة بالزيت.

-توضع الصينية في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة، حتى يُصبح اللون ذهبيًا.

- يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.