طريقة عمل البسبوسة زى المحلات خطوة بخطوة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب والشهي وبخاصة الأطفال وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة والتي تباع في المحلات الكبرى ولكن تباع بأموال طائلة يصعب على البعض الحصول عليها، لذا تلجأ الأمهات البحث عن طرق مختلفة لعمل البسبوسة.

وإليك طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

2 كوب سميد خشن.

كوب سميد ناعم.

4 ملاعق كبيرة سمن.

كوب حليب.

كوب سكر ناعم.

1/4 كوب جوز هند ناعم.

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

مقادير الشربات

كوب سكر.

1/2 كوب ماء.

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

طريقة التحضير

توضع المكونات الصلبة (السميد، السكر، جوز الهند وبيكربونات الصودا) وتخلط.

في وعاء منفصل يخلط الزبد مع الحليب ويُحرّك المزيج جيداً.

تضاف المكونات الصلبة على خليط الحليب والزبد، وتقلب جيدا.

يُسكب الخليط في صينية للخبز.

تدخل البسبوسة في الفرن، على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبياً.

يُسكب الشربات البارد على وجهها.

توضع في الثلاجة لتبرد تماماً، وتقطّع وتُقدّم.

البسبوسة بالفستق

مقادير البسبوسة بالفستق

كوبان من دقيق السميد

كوبان من لبن الزبادي

كوب من السكر

ربع كوب من زيت الذرة

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

للتزين فستق أو لوز مقشر ومقطع إلى نصفين

طريقة التحضير

-نحضر طبق كبيرًا ونضع فيه دقيق السميد، وجوز الهند المبشور، مضافًا إليه السكر والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كمية قليلة من الملح في طبق واحد وتقلب المكونات جيدًا.

- يضاف الخليط بشكل تدريجي ربع كوب من الزيت، وكوبين من اللبن، وتعجن باليدين جيدًا حتى تتحول إلى عجينة لينة.

-تقطع البسبوسة بعد وضعها في الصينية بالشكل الذي نريده، وعلى كل حبة نضيف حبة أو اثنين من الفستق العادي أو اللوز.

-يمكن الاستعاضة عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافىء مضافًا إليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين، وبعدها يمكن استعماله مثل اللبن.

-تدهن الصينية بقليل من الزيت أو أي مادة دهنيه، ثم نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرجة.

-نضعها حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن، نضع بعد ذلك الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة، وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحميرها من الأسفل.