طريقة عمل شاورما الفراخ «زي المحلات بخطوات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل شاورما الفراخ، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أكثر الوجبات التي تتسم بشعبية عالية سواء بين ربات المنازل اللائي يرغبن في إعدادها وتحضيرها بخطوات سريعة، أو في المطاعم أيضًا.

مقادير طريقة عمل شاورما الفراخ

كيلو صدور دجاج

بصلة كبيرة

طماطم

كوب بقدونس

ربع كوب خل

4 ملعقة كبيرة طحينة

4 ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير شاورما الفراخ

يوضع الزيت على النار ثم يضاف الدجاج المقطع الى شرائح رفيعة

يقلب حتى يحمر ثم يضاف البصل المقطع الى شرائح ويقلب لمدة ثلاث دقائق

يضاف الخل والطحينة والملح والفلفل

يضاف القليل من الماء ثم تضاف الطماطم والبقدونس

ترفع الشاورما من على النار وتوضع فحمة مشتعلة في طبق صغير وتوضع في وسط الشاورما

تطفأ الفحمة ببعض قطرات من الزيت وتغلق فورا عليها المقلاه

تترك ثلاث دقائق وتقدم ساخنة

شاورما الفراخ من وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

وعرضت أيضًا الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل شاورما الفراخ وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن إعدادها بخطوات سريعة في المنزل.

مقادير شاورما الفراخ

شرائح صدور دجاج

زبادي

طماطم

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومى

كاتشاب

عصير ليمون

زيت

بهارات

ملح

فلفل أسود

خبز صاج

طريقة عمل شاورما الفراخ

تبلى شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات والزبادى وعصير الليمون والكاتشاب والبهارات واتركيها فى الخليط لمدة ساعتين أو ضعيها فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة

شوحى شرائح الدجاج مع البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار

قطعى البصل والفلفل الرومى والطماطم شرائح وأضيفيها قرب تمام النضج

ضعى الشاورما فى الخبز ولفيه وقلبيها على طاسة أو جريل بها القليل من الزيت لتأخذ اللون

قطعى الساندوتش وزينيه بالبقدونس وقدميه