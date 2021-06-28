لايف ستايل

طريقة عمل شاورما الفراخ «زي المحلات بخطوات بسيطة»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

01:48 م | الإثنين 28 يونيو 2021

طريقة عمل شاورما الفراخ

قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل شاورما الفراخ، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أكثر الوجبات التي تتسم بشعبية عالية سواء بين ربات المنازل اللائي يرغبن في إعدادها وتحضيرها بخطوات سريعة، أو في المطاعم أيضًا.

مقادير طريقة عمل شاورما الفراخ

كيلو صدور دجاج 

بصلة كبيرة 

طماطم 

كوب بقدونس 

ربع كوب خل 

4 ملعقة كبيرة طحينة 

4 ملعقة كبيرة زيت

ملح 

فلفل أسود 

e8b5881971.jpg

طريقة تحضير شاورما الفراخ

يوضع الزيت على النار ثم يضاف الدجاج المقطع الى شرائح رفيعة

 يقلب حتى يحمر ثم يضاف البصل المقطع الى شرائح ويقلب لمدة ثلاث دقائق

يضاف الخل والطحينة والملح والفلفل

يضاف القليل من الماء ثم تضاف الطماطم والبقدونس

ترفع الشاورما من على النار وتوضع فحمة مشتعلة في طبق صغير وتوضع في وسط الشاورما

تطفأ الفحمة ببعض قطرات من الزيت وتغلق فورا عليها المقلاه

تترك ثلاث دقائق وتقدم ساخنة

5df27a51a2.jpg

شاورما الفراخ من وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

وعرضت أيضًا الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل شاورما الفراخ وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن إعدادها بخطوات سريعة في المنزل.

مقادير شاورما الفراخ

شرائح صدور دجاج 

زبادي 

طماطم 

بصل 

ثوم 

فلفل أخضر رومى 

كاتشاب 

عصير ليمون 

زيت

بهارات 

ملح 

فلفل أسود 

خبز صاج

48be2bd54a.jpg

طريقة عمل شاورما الفراخ

تبلى شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات والزبادى وعصير الليمون والكاتشاب والبهارات واتركيها فى الخليط لمدة ساعتين أو ضعيها فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة

شوحى شرائح الدجاج مع البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار

قطعى البصل والفلفل الرومى والطماطم شرائح وأضيفيها قرب تمام النضج

ضعى الشاورما فى الخبز ولفيه وقلبيها على طاسة أو جريل بها القليل من الزيت لتأخذ اللون

قطعى الساندوتش وزينيه بالبقدونس وقدميه

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا