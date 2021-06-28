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طريقة عمل خبز الموز بخطوات سريعة وبسيطة للأطفال

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

01:48 م | الإثنين 28 يونيو 2021

خبز الموز

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل خبز الموز، الذي يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون تكلفة عالية أيضًا، وهو أيضًا من أنواع المخبوزات الأوروبية التي يقبل على تناولها الكثيرون لمذاقها الشهي.

مقادير طريقة عمل خبز الموز

2 كوب دقيق 

2 بيض 

3 موزة 

ربع كوب سكر 

باكو بيكنج بودر 

باكو فانيليا 

نصف كوب سمنه

لبن 

رشة ملح 

فول سوداني مجروش 

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طريقة تحضير خبز الموز

قشري الموز واخلطيه في الخلاط مع السمنة والبيض واللبن والفانيليا والسكر

اخلطي الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم صبي خليط الموز الخليط فوقها وقلبي

ادهني قالب الأنجلش كيك بالسمن ويوضع فيه لمنتصفه الخليط

ضيفي السوداني ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام التسوية

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خبز الموز وكريمة الزبدة من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي

ويكن إضافة أيضًا كريمة الزبدة على خبز الموز، وهي الطريقة التي عرضتها أيضًا الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، من الوصفات السهل التي يمكن إعدادها في دقائق قليلة.

مقادير عمل خبز الموز وكريمة الزبدة

2 كوب دقيق 

2 موز 

2 ملعقة كبيرة سكر 

ملعقة صغيرة خميرة فورية 

ربع كوب زيت

لبن للعجن 

رشة قرفة ناعمة 

رشة ملح الحشو

1 ونصف كوب سكر بودرة 

نصف كوب زبدة 

2 ملعقة كبيرة لبن 

ملعقة صغيرة فانيليا 

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طريقة عمل خبز بالموز وكريمة الزبدة

يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر والقرفة ثم يهرس الموز ويضاف

يضاف الزيت واللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تترك العجينة لتتخمر

يوضع بالفرن حتى تمام النضج ويترك ليبرد

تشكل العجينة أصابع ويشقق الوجه بالسكينة وتترك ليتخمر مرة أخرى

يضرب السكر والزبدة للحشو ثم يضاف اللبن والفانيليا ثم يحشى الخبز بالكريمة ويقدم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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