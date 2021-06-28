طريقة عمل الكيك العادية بالكاكاو في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لإعداد الكيك طرقه المختلفة والمتنوعة، وتبحث الكثير من السيدات عبر محرك البحث الشهير «جوجل» عنطريقة عمل الكيك العادية بالكاكاو، ونقدم لكِ خلال هذا التقرير، طريقة عمل الكيك العادية بالكاكاو، على طريقة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير طريقة عمل الكيك العادية بالكاكاو

100 جرام زيت

100 جرام سكر

3 بيضات

فانيليا

نصف كوب زبادي

2 علبة كاكاو محلي

200 جرام دقيق

نصف عبوة بيكنج بودر

رشة ملح

للصوص

2 علبة كاكاو

2 ملعقة كبيرة زبدة

كريمة لباني حسب الاحتياج

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بكاكاو

نخلط الزيت في بولة مع السكر ثم نضيف البيض والفانيليا

يضاف علبتين كاكاو ونقلب جيدا ثم يضاف رشة من الملح

نخلط البيكنج بودر مع الدقيق ثم نضيفهم الى الخليط ونقلب جيدا

يضاف الزبادي ونقلب ثم نضع الخليط في قالب كيك فاتح او قالب الإنجليش كيك

يخبز على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتقدم مع الصوص

تذوب الزبدة على النار للصوص ثم نضع علبتين من كاكاو ونقلب جيدا حتى يذوب في الزبدة

يضاف الكريمة اللباني بالتدريج حتى الحصول على القوام المناسب ويزين به الكيك وتقدم

مقادير عمل كيكة القهوة

400 جرام زبدة

200 جرام سكر بودره

4 بيضات

2 جرام ملح

2 جرام فانيليا

50 جرام جرام قهوة مركزة

600 جرام جرام دقيق

15 جرام بيكينج بودر

50 جرام حبوب قهوة

السيرب

300 جرام سكر

300 جرام ماء

عصير ليمونة

50 جرام قهوة مركزة

طريقة تحضير كيكة القهوة

لعمل السيرب ضعي ماء على النار مع السكر وعصير الليمونة وكمية القهوة واتركيها لتغلي وتثقل على النار

اضيفي البيض إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يصبح قوامه هش وعالي

اجرشي باستخدام كبة كهربائية حبوب القهوة، واضيفيها مع القهوة إلى الدقيق وكذلك الكيك شيف والفانيليا والملح

اضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل واستمري في الخفق حتى يصبح لديك عجينة سائلة وكريمية

في قالب الكيك المدهون بالزبدة، صبي الخليط ثم ادخليه فرن ساخن مدة 45 دقيقة

بعد خروجها من الفرن صبي عليها السيرب وقدميها