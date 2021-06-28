«أنت رجل آلي».. سجن سيدة هاجمت طليقها على «واتس آب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما منذ 7 أعوام، إلا أن الزوجة السعودية ظلت تطارد زوجها عبر تطبيق «واتس آب» إذ لاحقته بعشرات عبارات السب والشتم، حتى قرر مقاضاتها وجرى الحكم بسجنها 3 أيام فقط مع أخذ التعهد بعدم العودة لما بدر منها مرة أخرى.

ولجأ الرجل السعودي إلى مقاضاة طليقته لدى الدائرة التعزيزية المختصة بالمحكمة الجزائية التي درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، واتهمها بملاحقته بالرسائل عبر تطبيق «الواتس اب» والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.

ووفقًا لما نشرته «سكاي نيوز»، عن الرسائل النصية التي بعثتها السيدة السعودية إلى طليقها كان منها «دكتاتور.. رجل آلي بلا إحساس.. حقود.. مريض نفسي.. قذر.. عديم الأخلاق.. خائن»، بالإضافة إلى عدد آخر من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب.

واعترفت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت رد على عبارات سب وشتم التي وجهها لها فضلًا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى، إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.

سعودي يقاضي زوجته: دلقت كوباية الشاي عليا

وفي واقعة مختلفة حدثت قبل أيام، شهدتها أيضًا السعودية بعدما قامت زوجة سعودية بسكب الشاي الساخن على يد زوجها لتسبب آثار حروق على يديه، ما دفعه إلى طلب تعويض من زوجته ومعاقبتها، بينما ذكرت أنها كانت في حالة دفاع عن النفس.

وبحسب ما ذكرته جريدة «الوطن» السعودية، أن المشاجرة الكلامية التي نشبت بين الزوجين وانتهت إلى ذلك الحد، ووكل الزوج محاميا لرفع قضية ضد زوجته ومطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بينما ذكرت المصادر أن الزوجة أيضًا كانت في حالة دفاع عن النفس، إذ أنها زوجها انهال عليها ودفعها بقوة، ولم تجد سوى كوب الشاي لسكبه على يده كعقاب لما فعله بها.