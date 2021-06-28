الامارات | الكويت.. شرطي مرور يخسر حياته لتحريره مخالفة مرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. شرطي مرور يخسر حياته لتحريره مخالفة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاقت الكويت اليوم على جريمة بشعة، راح ضحيتها شرطي من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي، انهال عليه شخص طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام، لانه حرر مخالفة مرورية له.

وقال مصدر أمني لـ صحيفة«القبس» أن شرطي المرور كان قد استوقف القاتل لتحرير مخالفة مرورية بحقه، فقام المخالف بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته داخل مركبته حيث فارق الحياة في حينها، ولم يتركه إلا جثة هامدة واستولى على سلاحة الناري، وتوارى عن الأنظار.

وأضاف المصدر أن إن الجاني استولى على سلاح الضحية وهرب من موقع الجريمة بمركبته، مشيراً إلى أن رجال المباحث الجنائية شرعوا فوراً في جمع التحريات حول الجريمة النكراء وتحديد هوية القاتل.

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