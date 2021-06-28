خبير يكشف الأسباب الأربعة لحدوث موجات جديدة من جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ظهرت العديد من طفرات الفيروس، والتي أثارت قلق شعوب العالم، وحيرت الكثير من العلماء، حول أسباب ظهور تلك الطفرات ومدى تأثيرها على تفشي الإصابات.

وفقًا لموقع boldsky يوضح فك بول، رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية الأسباب الكامنة وراء ظهور موجات وبائية جديدة وكيف يمكن السيطرة عليها أو حتى تجنبها، مشيرًا إلى أن هناك أربعة عناصر تؤدي إلى تكوين موجة جديدة، وهي كالتالي:

-سلوك الفيروس:

للفيروس القدرة والقدرة على الانتشار

-مضيف حساس:

يستمر الفيروس في البحث عن مضيفات حساسة للبقاء على قيد الحياة. لذا ، إذا لم نكن محميين سواء عن طريق التطعيم أو من العدوى السابقة، فنحن مضيف سريع التأثر.

-القابلية للانتقال:

يمكن للفيروس أن يصبح ذكيًا بدرجة كافية حيث يتحور ويصبح أكثر قابلية للانتقال، فالفيروس نفسه الذي كان يصيب ثلاثة مضيفين يصبح قادرًا على إصابة 13، هذا العامل لا يمكن التنبؤ به، فلا يمكن لأحد أن يخطط مسبقًا لمحاربة مثل هذه الطفرات، فتغيير طبيعة الفيروس وقابليته للانتقال هو عامل X ، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ متى وأين يمكن أن يحدث.

-الفرصة:

"الفرص" التي نعطيها للفيروس ليصيب، إذا جلسنا وتناولنا الطعام معًا، وتجمعنا، وجلسنا في أماكن مغلقة بدون أقنع ، فسيحصل الفيروس على المزيد من الفرص للانتشار

-كيف يمكن السيطرة وإدارة الموجات الجديدة؟

في حين أننا لا نتحكم في سلوك الفيروس، شدد الخبير على أنه من خلال اتخاذ الإجراءات الصحيحة يمكن للمجتمع أن يتوقف عن تحفيز السلوك الانتهازي للفيروس

من بين النقاط الأربع التي يمكن أن تؤدي إلى موجات جديدة، يوجد عنصران، القابلية للتأثر والفرص، تحت سيطرتنا؛ أي أن لدينا القدرة على التحكم في هذين الأمرين أو إدارتهما بينما لا يمكن التنبؤ أو التحكم في سلوك الفيروس وقابليته للانتقال.، منوهًا إلى أن التحكم في ظهور سلالات جديدة يكون من خلال ما يلي:

-القابلية للإصابة: يمكن السيطرة على الحساسية من خلال ارتداء قناع أو التطعيم.

-الفرص: باتباع السلوك المناسب لـ COVID، يمكن إدارة فرص تقلص الفيروس ويمكن أن تقلل من التعرض للعدوى.

-الجهود: بعضها يتطلب جهودًا فردية، في حين أن البعض الآخر مثل عزل المجموعات، وتتبع الاتصال ، وضمان قدرة الاختبار وبناء الوعي يتطلب من النظام أن يعمل.

-الحفاظ على المسافة المادية: احتفظ بمسافة لا تقل عن 6 أقدام، أيضًا، اتبع قواعد التباعد عندما تكون في غرفة أو مكتب مع أشخاص آخرين.