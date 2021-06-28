8 أطعمة اعتدنا على غسلها بشكل خاطئ.. اعرف الصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعرف الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم أن من المهم للغاية غسل منتجاتهم الغذائية قبل استهلاكها، لذا ما عليك سوى فتح الصنبور وترك الماء يجري على منتجاتك، ولكن هناك بعض الفوارق الدقيقة التي يجب الانتباه إليها لغسل الأطعمة بشكل صحيح، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- الأرز

يجب غسل جميع أنواع الأرز 3-4 مرات قبل الطهي (خاصة طويل الحبة)، لشأن الأضرار لا تكمن في الغبار، بل في النشا، حيث يتسبب في تكتل حبات الأرز وتلاصقها معا، ما يجعلها تبدو غير شهية، لذا ينصح أيضا بشطف الحبوب النشوية الأخرى مثل الذرة أو حبوب القمح حتى تصبح المياه صافية.

- المحار

عليك أن تغسل جميع المنتجات البحرية ذات الأصداف جيدا، حتى إذا قمن بشرائها مجمدة، لأنها قد تكون مليئة بالرمال والحصى، وإلا فإنك ستأكل كل هذه "النفايات".

- الحليب ومنتجات الألبان

يوصى بغسل عبوات الحليب والزبادي والمنتجات السائلة الأخرى قبل فتحها، حيث يلامس الآلاف من العملاء هذه العلب ويأخذونها لقراءة المعلومات الموجودة على الملصقات، ثم يعيدونها إلى الرف، وبمجرد أن فتح الزجاجة، يمكن للبكتيريا التي تسللت من أيدي الأشخاص الذين لمسوها مسبقاً الدخول إلى المنتج بسهولة.

- الأسماك

لست مضطرًا لغسل الأسماك النيئة إلا إذا كنت ستأكلها نيئة، حيث تقتل درجات الحرارة المرتفعة جميع البكتيريا، لذا عند غسلها، فهناك خطر انتشار البكتيريا في جميع أنحاء المطبخ، لذا ضعي في اعتبارك أنه يجب عليك غسل يديك ولوح التقطيع والسكين بعد التقطيع.

- الكرنب والقرنبيط

ينصح بغسل الكرنب بشكل جيد, إذا كنت تنوي طهي القرنبيط، فأنت بحاجة إلى تنظيف جميع الزوايا وتقسيمها إلى قطع صغيرة، أما إذا كنت ترغب في طهي الكرنب فعليك إزالة الطبقتين العلويتين من أوراقه، لأنها قد تخفي الأوساخ والغبار تحتها، وللتخلص من الحشرات والبكتيريا المندسة هناك، ضعي الكرنب في حوض مملوء بالماء، وضيفي إليه بعض الخل واتركه لبضع دقائق، ثم اغسليه بالماء النظيف.

- الخس

جميع الخضروات لذيذة وصحية، ولكن لا تنس غسل الخس كما ينبغي قبل تحضيره، من أجل التخلص من الرمل أو التراب العالق بين الأوراق، عليك فصل الخس بيديك وتركه في الماء البارد النظيف لبضع دقائق، وحين تقوم بإخراجه، ضعه في مصفاة أو على منشفة مطبخ نظيفة واتركيه ليجف.

- المشروبات المعلبة

تأتي المشروبات المعلبة في متناول اليد خلال أيام الصيف الحارة، لكن لا تحاول الشرب من عبوة الصودا دون غسلها أولاً أو مسح الجزء العلوي منها على الأقل، وذلك لأن جميع العلب عادة ما تنقل في شاحنات، وأن الأشخاص في المتاجر يلمسونها دائمًا، لذا فمن الأفضل سكب محتويات العبوة في كوب زجاجي.

- التفاح

الفاكهة الصحية الأكثر فائدة هي تلك الطازجة التي لا تخضع لأي معالجة خاصة في المعامل، لكن إذا كنت ترغب في تناول تفاحة في غير موسمها، فعليك غسلها بشكل مختلف، وتظهر بعض الدراسات أنه إذا تم نقع الفاكهة في الماء وصودا الخبز لمدة 12 دقيقة، فسيتم التخلص من معظم المواد الكيميائية عنها بالكامل.