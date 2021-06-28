والدة كيم كاردشيان وليندسي لوهان بالبوركيني.. وفتيات: محدش بيعلق ليه؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تشهد جدلا كبيرا، من الفتيات والنساء حول أزمة منع العديد من الفنادق والنوادي الشهيرة نزول السيدات بارتداء «البوركيني» أو المايوه الشرعي إلى حمامات السباحة، ليجري تداول صور مختلفة لمجموعة من مشاهير العالم الغربي من النساء، وهن يرتدين «البوركيني» أيضا، خلال نزلهن إلى المياه، وهو ما لم يحدث أزمات شبيهة بما حدث خلال الأيام الماضية لفتاة البوركيني.

مشاهير العالم من النساء يرتدين «البوركيني»

ليندسي لوهان:

منذ أعوام قليلة، تصدرت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك عقب ظهورها وهي مرتدية مايوه شرعي «بوركيني»، أثناء نزولها إلى المياه والاستمتاع بعطلتها الصيفية في دولة تايلاند.

وخلال الصور التي انتشرت لها، ظهرت «لوهان»، مرتدية بوركيني باللون الأسود ذو أكمام حمراء، وحجاب رأس باللون الأسود أيضا.

- كيم كاردشيان ووالدتها

ومنذ أشهر قليلة، نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كاردشيان، صورة جمعتها بوالدتها كريس جينر، وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية على أحد الشواطئ، إذ ظهرت «كيم» مرتدية بنطال أسود و«بادي كات» باللون ذاته، فيما ارتدت والدتها بوركيني أسود أيضا، وهو على عكس ظهورهما الدائم بالمايوه «البكيني».

تعليقات الفتيات على الصور

وسرعان ما لاقت الصور، تداولا واسعا من الفتيات على العديد من المجموعات الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ جاء بين التعليقات، «لو كانوا هنا كانوا اتمنعوا من النزول وشكلهم متعب للعين»، «هما عشان مشاهير محدش بيعلق ليه؟»، «ما البوركيني طلع بيتلبس برة عادي أهو».

فتاة البوركيني

وخلال الساعات القليلة الماضية، أثارت فتاة تُدعى «دينا هشام» جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو خاص بها، شاركت به من خلال بث مباشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وبدأت الفتاة باستعراض ما تملكه من ملابس السباحة الخاصة بها «مايوهات» من بكيني وبوركيني، ثم ظهورها وهي تنهار من البكاء بسبب منعها من النزول، قائلة: «رحت مع صاحبتي فندق شهير بالقاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب».