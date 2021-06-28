لايف ستايل

الامارات | أردني يخنق زوجته حتى الموت

0 نشر
متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يخنق زوجته حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت مواقع إخبارية أردنية خبر إقدام مواطن أردني على خنق زوجته حتى الموت صباح اليوم .

وكشف مصدر امني انه ورد بلاغ صباح اليوم الاثنين، لمديرية شرطة البلقاء بوفاة سيدة داخل منزلها حيث تم التحرك للمكان وتبين من خلال التحقيقات انها تعرضت للضرب والخنق على يد زوجها اثر خلافات بينهما.

واشار المصدر الى انه أُلقي القبض على الزوج واعترف بذلك وما زال التحقيق جارياً معه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا