الامارات | أردني يخنق زوجته حتى الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يخنق زوجته حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت مواقع إخبارية أردنية خبر إقدام مواطن أردني على خنق زوجته حتى الموت صباح اليوم .

وكشف مصدر امني انه ورد بلاغ صباح اليوم الاثنين، لمديرية شرطة البلقاء بوفاة سيدة داخل منزلها حيث تم التحرك للمكان وتبين من خلال التحقيقات انها تعرضت للضرب والخنق على يد زوجها اثر خلافات بينهما.

واشار المصدر الى انه أُلقي القبض على الزوج واعترف بذلك وما زال التحقيق جارياً معه.

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