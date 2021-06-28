الامارات | 7 فوائد غير متوقعة للكرز.. أهمها مقاومة التجاعيد ومكافحة السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد غير متوقعة للكرز.. أهمها مقاومة التجاعيد ومكافحة السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة، أعدها أطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، ومن أهمها المساعدة في تجنب ظهور التجاعيد، كم أن لها تأثيرات مضادة للسرطان.

وقال المختصان في مجال التغذية كيري غانس وسامانثا كاسيتي، في مقابلة مع مجلة "ومينز هيلث"، إن تناول فاكهة الكرز له فوائد قد لا يتوقعها أحد.

وتساعد فاكهة الكرز في تجنب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.

كما يمكن أن يقلل تناول الكرز أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة البوليفينول وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

كذلك يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

وقال كاسيتي إن "هذه المركبات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا في الأوعية الدموية".

كما يساعد الكرز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، كما يحسن عمل وظائف المخ والذاكرة ويقلل من الالتهاب ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

كما يمكن أن يقلل تناول الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط.

بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في مكافحة مرض السكري من النوع 2، كما يساعد تناول الكرز أيضا على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.

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