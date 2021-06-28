الامارات | فيديو.. أول أغنية لمحمد الحلو منذ "ليالي الحلمية": "أنا مصري عربي فرعوني"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول أغنية لمحمد الحلو منذ "ليالي الحلمية": "أنا مصري عربي فرعوني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المطرب المصري محمد الحلو أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "أنا مصري"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وكانت آخر الأغاني التي طرحها محمد الحلو بصوته تتر مسلسل "ليالي الحلمية 6" الذي عرض عام 2016 من إخراج مجدي أبوعميرة.

والأغنية من كلمات الشاعر محمد حارس في أول تعاون يجمعه بمحمد الحلو، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع محمد صلاح.

ويعد محمد الحلو من الفنانين الأوائل الذين غنوا تترات ومقدمات المسلسلات مثل "آه يا زمن، ليالي الحلمية، الوسية، حياة الجوهري، زيزينيا، حلم الجنوبي، بوابة المتولي، درب الطيب، هالة والدراويش، للثروة حسابات أخرى، والآنسة كاف".

وأصدر الحلو أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحا قام بإصدار العديد من الألبومات الأخرى، أبرزها: افتح كتابك، رحال، يا قمر، عصافير الجنة، على كيفك، صدقي، بندم.

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