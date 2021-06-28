٤ طرق منزلية للتغلب على احتقان الأنف.. بينها الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

احتقان الأنف مشكلة صحية مزعجة للغاية، فقد تجعل هذه الحالة من الصعب النوم جيدًا في الليل، ويحدث احتقان الأنف عندما ينتفخ الأنف والأنسجة المحيطة والأوعية الدموية المحلية بسبب زيادة إنتاج السوائل، ونتيجة لذلك، يشعر الأنف باحتقان أو انسداد بسبب السوائل أو المخاط من الجهاز التنفسي.

يمكن أن يأتي سبب انسداد الأنف من العديد من الأشياء، بما في ذلك الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي العلوي والبرد والغبار والعث وحبوب اللقاح والتلوث والدخان، إضافة إلى الاضطرابات في الجيوب الأنفية مثل الاورام الحميدة، والأورام، وتضيق الجيوب الأنفية بعدوى فيروس كورونا أو كوفيد -19 .

وبغض النظر عن سبب احتقان الأنف فإن هذه المشكلة الصحية عادة ما تتحسن من تلقاء نفسها، كما أن هناك بعض العلاجات والعلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص من انسداد الأنف من أجل الشفاء العاجل، بحسب موقع health.kompas، والتي كانت كما يلي:

- التأكد من تلبية احتياجات السوائل

يمكنك القيام بذلك عن طريق شرب كمية كافية من الماء، أو شرب الزنجبيل، أو احتساء الحساء، أو تناول الفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ، والكمثرى، والمانجو، والبابايا، كذلك الاستحمام بماء دافئ حتى يتم استنشاق الكثير من البخار الدافئ ويصبح التنفس أسهل.

-استنشاق بخارًا دافئًا

حتى يتم استنشاق الكثير من البخار الدافئ، قم بتغطية رأسك بمنشفة صغيرة استخدم مرطبًا يقطر بالزيوت الأساسية معينات التنفس مثل الأوكالبتوس ضع منشفة مبللة تم نقعها في الماء الدافئ وعصرها على الوجه اغسل أنفك بمحلول معقم الماء (كلوريد الصوديوم) أو غسول الأنف الخاص

-استهلك الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

مثل الزبادي والمخللات والكيمتشي اطلب من طبيبك أن يوصي بمكملات آمنة لتعزيز المناعة مثل الزنك والكبريتات والقنفذية وفيتامين ج.، والأدوية المضادة للحساسية للحساسية، والأدوية المضادة للبكتيريا للعدوى البكتيرية، أو رذاذ الأنف عند النوم.

-اضبط وضعيتك

بحيث يكون الرأس أعلى من المعتاد باستخدام بعض الوسائد.