أبرزها البكاء.. 5 علامات تدل على أن معدة طفلك ممتلئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد أكثر الأخطاء شيوعًا هو نقص التغذية والإفراط في إطعام طفلك، فيمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى سوء تغذية طفلك بينما قد يؤدي الإفراط في التغذية إلى زيادة الوزن الزائد والقيء عند الأطفال لأنه يتداخل أيضًا مع جهازهم الهضمي، لذلك يجب أن تبحث كل أم عن العلامات التي تظهر على الطفل، لتعرف متى يشعر بالجوع ومتى تكون معدته ممتلئة، لأن لكل طفل شهيته ونمطه الغذائي.

ووفقاً للدكتور رام جوبال هولا، استشاري أول حديثي الولادة وطب الأطفال، إليك بعض العلامات التي تدل على امتلاء معدة طفلك، بحسب موقع onlymyhealth.

-انسحاب الطفل من الثدي

يمكن أن تكون إحدى الحالات التي تعرفين فيها أن طفلك ممتلئ، فيبدأ الطفل في دفع حلمات ثديك أو طرف الزجاجة من لسانه وهذا يشير إلى أن الطفل ممتلئ، إذا لم يدفع طفلك فمه على الإطلاق، فقد تحتاج إلى دفعه قليلاً، يجب أخذ المشورة الطبية من طبيب الأطفال في الاعتبار.

-بكاء الطفل عند محاولة إرضاعه

في بعض الأحيان، عندما تبدأ في إطعام طفلك، قد لا يشعر بالجوع، في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الغاز، فإذا بدأ الطفل في البكاء، فقد يشير ذلك إلى أنه ليس جائعًا في الوقت الحالي.

ويبدأ بعض الأطفال في البكاء عندما تستمر في إطعامهم حتى عندما يكونون ممتلئين، من الناحية المثالية، لا يجب تغيير الثدي حتى يستنزف الطفل الحليب تمامًا.

-الطفل يغفو

تمامًا مثل البالغين، يحب الأطفال أيضًا أن يأخذوا قيلولة بمجرد أن يشبعوا، فإذا كان طفلك ينام بعد الرضاعة حسب وقته المعتاد، قد تفكر في أن الطفل ممتلئ، بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، يمكنك إبقائهم مرتفعين قليلاً حتى لا يتقيأ الطفل.

-الامتصاص ببطء

علامة أخرى يمكن أن تخبرنا ما إذا كانت معدة طفلك ممتلئة عندما يبدأ في الرضاعة ببطء، ويمكنك معرفة متى يكون طفلك ممتلئًا إذا بدأ في الرضاعة ببطء، وقد يشير ذلك أيضًا إلى أن الطفل ينام، يفمكنك النقر برفق على أقدام طفلك لإبقائه مستيقظًا طوال الجلسة.

-يفتح الطفل رجليه ويديه

عندما يتغذى الطفل جيدًا، فإنه يميل إلى إرخاء الجسم والأطراف، عادة ما تكون القبضات الملتفة علامة على جوع الطفل أو استياءه، كما يبدو أنهم يصبحون أكثر سعادة بمجرد إطعامهم جيدًا.

-تجشؤ الطفل

يتجشأ الأطفال أكثر من البالغين، بمجرد أن يتجشأ الطفل، فهذه علامة على أنه يجب عليك عدم إطعامه أكثر، في بعض الحالات يكون هناك تجشؤ رطب أي تخرج قطرات قليلة من الحليب من فم الطفل وهذا مؤشر واضح جدا.