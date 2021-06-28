المناكير الملون الأكثر رواجاً في الصيف... لا تختاريه عشوائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - لا يمكن للمرأة أن تختار المناكير الملون بدرجاته المختلفة بشكل عشوائي، فما يناسب البشرة السمراء قد لا يتناغم مع البشرة الفاتحة، وما يلائم البشرة الحنطية قد يكون خياراً سيئاً للبشرة الشاحبة. ولأن المناكير الملون هو من أكثر الخيارات رواجاً بين النساء خلال الصيف، نرصد لك في هذا المقال، أفضل خيارات المناكير الملون وفقاً للون بشرتك ليكون اختيارك مثالياً في كل الأوقات.



البشرة السمراء

المناكير البرتقالي مثالي للبشرة السمراء



تعد ألوان المناكير الدافئة الخيار الأفضل للبشرة السمراء، فهذه الألوان تبرزها وتجعلها تبدو أفتح وأكثر إشراقة، مثل البني والأزرق الفاتح والوردي والبنفسجي والبرتقالي والنحاسي والأزرق الفاتح والوردي والبني النحاسي. لكن تجنّبي الذهبي، إذ سيمتزج مع لون بشرتك، فتبدو مملة وباهتة.

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البشرة الشاحبة

الوان المناكير الفاتحة مثالية للبشرة الشاحبة



أما إذا كنت تمتلكين بشرة شاحبة، فتعتبر ألوان المناكير الفاتحة بنغمات الوردي أو الأزرق أو الباستيل الخيار الأفضل لك، إضافة الى الأحمر ذي أساس أزرق. كما يمكنك تجربة الأحمر المرجاني. في المقابل، تجنبي الألوان الداكنة جداً أو القوية لأنها ستجعل طلّتك شاحبة جداً.



البشرة الفاتحة

المناكير البنفسجي رائع على البشرة الفاتحة



وإن كنت تتمتّعين ببشرة فاتحة، فأمامك مجموعة متنوّعة من المناكير الملوّن للاختيار من بينها، وهي: الأحمر ذي الأساس الأزرق، الأحمر بنغمات صفراء أو برتقالية، إضافة الى البنفسجي الفاتح والمتوسط الدرجة، البرتقالي الناعم، الألوان الوردية الداكنة، ودرجات الأحمر والتوتي. في المقابل، تجنّبي المناكير الأزرق الداكن والأسود والأخضر والبرتقالي الداكن والذهبي.

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البشرة الزيتونية

المناكير الأزرق أحج أفضل الخيارات للبشرة الزيتونية



إن كنت تمتلكين بشرة زيتونية، يمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألوان، خصوصاً البرغندي والأحمر الداكن، والألوان النابضة بالحياة مثل الوردي والأزرق والأصفر والبرتقالي والفضي والمعدني (مثل الأزرق المعدني).



البشرة الداكنة

البرغندي من أفضل الخيارات للبشرة الداكنة



يمكن لذوات البشرة الداكنة انتقاء الألوان الغنية العميقة، باستثناء البني الداكن كونه مشابهاً للون البشرة. مثلاً، اللون البرغندي مناسب جداً لهن، وكذلك البنفسجي الحيوي والمشمشي والبرتقالي المشرق والوردي. إلا أن ألواناً مثل النيون الأصفر والبرتقالي تكون صادمة وقوية بشكل سلبي على البشرة الداكنة.

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خيارات مناكير ملون متنوعة

Peacci Forget Me Not



هناك الكثير من أنواع المناكير الملون، ولكننا انتقينا لك مجموعة رائعة من المناكير الملون لتعتمديها وفق لون بشرتك، وهي:

- المناكير الزهري Suite Eleven Bubble Gum Yum من سويت إيلافين.

- المناكير البرتقالي القوي Essie Tangerine Tease من إيسي.

- المناكير الأحمر الصارخ Mischo Beauty Diana من ميسكو بيوتي.

- المناكبر الأزرق الفاتح Peacci Forget Me Not من بيشي.

- المناكير الوردي Olive & June Pink Sands من أوليف آند جون.

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