مستحضرات عناية بالبشرة لا يمكنك الاستغناء عنها إطلاقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تعد مستحضرات العناية بالبشرة الاستثمار الجمالي التي لا يمكن أن تخسر المرأة فيه على الإطلاق، حيث ِأن الاهتمام بصحة البشرة يكافح الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن، ويحافظ عليها مشرقة ومتوهجة وخالية من الشوائب. وفي هذا الإطار، نرصد لك مجموعة من منتجات العناية بالبشرة التي لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف، لتجعليها الرفيق الدائم لك أينما كنت.



منظف البشرة

لا يمكن الاستغناء عن غسول الوجه



يُعتبر غسول الوجه أساس روتين العناية بالبشرة، فالبشرة النظيفة والمشرقة لا يمكن الحصول عليها إلا باستخدام غسول لطيف على بشرتك، تستخدمينه صباحاً ومساءً، فهو يطهرها من السموم والغبار والأتربة وأي شوائب أخرى، مما يقيها من البثور ويجعلها مشرقة على الدوام.

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الواقي الشمسي

الواقي الشمسي من أهم مستحضرات العناية بالبشرة



يعد الواقي الشمسي أحد أكثر منتجات العناية بالبشرة أهمية لكل امرأة، فهو يمنع شيخوخة البشرة ويقي من الإصابة بسرطان الجلد، بالتالي من الضروري ألا يفارق حقيبتك، طبقي منه مرات عدة في اليوم على الوجه والجسم لا سيما عند التعرض الكثيف لأشعة الشمس.



سيروم الفيتامين C

سيروم الفيتامين سي لبشرة مشرقة دائماً

يحافظ الفيتامين سي على توهج البشرة ويمنع إصابتها بفرط التصبغ، كما يعمل على التخلص من بهتانها واصفرارها. بالتالي، استخدمي دائماً السيروم الغني بالفيتامين C، ولا تستغني عنه إطلاقاً.

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مقشر البشرة

مقشر الوجه ضروري لتجديد البشرة



عندما تتراكم الخلايا الميتة على سطح البشرة، ففهي تتداخل مع انعكاس الضوء، مما يعطي البشرة مظهراً باهتاً. وبالتالي، فإن التقشيراليدوي اللطيف يساعد في إزالة الأوساخ وتراكم الزيوت، وإعادة الإشراقة الى البشرة. انطلاقاً من ذلك، ضعي في حقيبتك دائماً مقشراً لطيفاً ملائماً لنوع بشرتك.



التونر

يجب استخدام التونر بشكل يومي



هذا المستحضر ليس مخصصاً فقط للبشرة الدهنية أو تلك المعرضة لحب الشباب. فاستخدامه صباحاً يساعد في تطهير البشرة وجعلها سريعة الامتصاص لكريمات الصباح، كما يعمل على تقليص المسامات الواسعة للبشرة.

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كريم الترطيب

كريم الترطيب يحافظ على البشرة ندية وناعمة



يعمل هذا المستحضر على ترطيب البشرة الجافة، لذا قومي بتطبيقه قبل استخدام أي كريم آخر، فيمنح بشرتك ذات مظهر لامع ومتألق. وينصح المتخصصين باستخدام رذاذ مرطب للبشرة مرات عدة في اليوم.



ماسك الوجه

ماسك الوجه لمد البشرة بالمغذيات الضرورية



يحتل ماسك الوجه أهمية كبرى في روتين العناية بالبشرة، فهو يغذي البشرة ويرطبها ويعمل على تفتيح لونها. ويُنصح باستخدام الماسكات الغنية بالزيوت الطبيعية ومضادات الأكسدة.

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