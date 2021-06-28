كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - لا تغيب إطلالات النجمة السورية أصالة نصري التي تُلفت الأنظار إليها دائماً، لا سيما في اختيارها تسريحات شعر مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، التي تناسب شخصيتها وذوقها الرفيع وتبرز جمالها بأسلوب لافت وجذّاب. "الخليج 365.نت"، يستعرض لك أجمل تسريحات شعر أصالة نصري، لتستوحي منها ما يُناسبك وتتألقي بإطلالة عصرية ومتجددة.



أجمل تسريحات أصالة نصري بالصور

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

إليك، أجمل تسريحات شعر بأسلوب عصري ولافت على غرار الفنانة أصالة نصري؛ لتستوحي منها تسريحة شعرك وتنعمي بإطلالة جذابة سواء الرسمية كانت أم النهارية.

تسريحة الكعكة

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

ننصحك باعتماد تسريحة الكعكة على طريقة النجمة أصالة نصري، لتمنحي وجهك المزيد من الجمال بأسلوب عفوي وشبابي. وهذه التسريحة تُعد من أجمل التسريحات وتتميز بأسلوبها الكلاسيكي الأنيق الذي لا يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذه، إلى جانب ذلك، فإنها تضيف لمسة من الأنوثة والجمال للشعر.



تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الريترو

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

لإطلالتك الرسمية، لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة باسلوبها العصري غير التقليدي وأضيفي لمسات ساحرة على خصلات شعرك من خلال تسريحها بأسلوب الريترو، وحتماً ستكون خيارك الامثل لإطلالة جذابة وأنيقة في آن.

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تسريحة الويفي

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

بإمكانك تطبيق هذه التسريحة بأسلوب النجمة أصالة نصري، التي تُعد من أكثر التسريحات التي تُعطي لوكاً عصرياً نابضاً بالأنوثة، خصوصاً لصاحبات الشعر الطويل الكثيف، حيث يتم تمويج الشعر بشكل عريض، ثم ترتيب هذه الأمواج لتبدو بشكل متسق ومتناسق، ووضعها على أحد جانبي الرأس أو تركها على الظهر منسدلة وتزين الشعر بالمشابك لتُعطي مظهراً فخماً وأنيقاً.



تسريحة الشعر المبلل مسحوبة للخلف

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

تُعتبر هذه التسريحة من التسريحات الرائجة جداً لهذا العام. وكانت خياراً موفقاً للنجمة أصالة نصري حيث برزت ملامح وجهها بأسلوب جذاب. هذه التسريحة تناسب جميع أنواع الشعر، بخاصة الشعر القصير وكذلك جميع المناسبات سواء النهارية أو الرسمية والحفلات.

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تسريحة الشعر المنسدل

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

يمكنك اختيار تسريحة الشعر المنسدل بأسلوب عفوي وناعم على غرار النجمة أصالة نصري، فهي تضفي أنوثة طاغية إلى جانب كونها ناعمة وأنيقة. وتُعد من التسريحات البسيطة والفخمة، كما انَّها تناسب كافة أنواع الشعر ومناسبة جداً في المناسبات والسهرات.



نصائح للعناية بالشعر

نصائح لشعر صحي وناعم

استخدمي المنتجات المناسبة لشعرك مثل الشامبو والبلسم وحمام الكريم المناسب لطبيعة الشعر الخشن ولا تحاولي فرده بالمواد الكيميائية.

لا تستخدمي المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية على شعرك مثل الصوديوم وكبريتات الأمونيوم والسلفات، فهي تؤدي إلى تلف شعرك، وكثيراً ما تتواجد هذه المادة في الشامبو وصبغات الشعر المسببة لخشونة الشعر وجفافه.

استخدمي الماء البارد دوماً لغسل شعرك، فالماء البارد يحافظ على قوة شعرك ويحمي الشعرة من التكسر، وإذا كان من الصعب عليك الاستحمام بالماء البارد شتاءً، يمكنك تفتيره أو ثني رأسك نحو الأمام وغسل شعرك فقط بالماء البارد بعيداً عن جسمك.

وفرّي لشعرك ترطيب سليم وبشكل صحيح من خلال شراء المرطبات الجيدة والخالية من المواد الكيميائية، واستخدميها مرة واحدة خلال الأسبوع على الأقل.

سرّحي شعرك من خلال اختيار نوع المشط ذو الأسنان المتباعدة بحيث يكون مشطك خشبياً.

قلّلي من استخدام الأدوات الكهربائية ذات الحرارة العالية والمؤذية لشعرك، فاستعمالها بشكل مستمر يؤدي إلى تخشين شعرك وجعله جافاً مجرداً من نعومته ولمعانه الطبيعي.

جفّفي شعرك بهواء بارد لتقليل الضرر الذي يمكن أن يسببه هواء مجفف الشعر الساخن، وإن كنت مضطرة لاستخدام مجفف الشعر، اهتمي باختيار الفرشاة المناسبة ذات الأسنان العريضة والمتباعدة مع إبعاد هواء مجفف الشعر عن شعرك وتحريك الفرشاة باستمرار دون تركيز الحرارة على منطقة واحدة من خصلة شعرك.

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