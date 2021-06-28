إطلالات كايتي هولمز بالجينز الواسع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - من إطلالات طفولية الى نضوج بوهيمي هكذا تحولت أناقة كايتي هولمز فالطفلة الخجول والشابة الرومنسية التي تزوجت بتوم كروز كانت تتسم بأناقة كلاسيكية سرعان ما نضجت وتطورت علاقتها مع الأزياء بعد الثلاثين لتصبح أزياءها هويتها فترجمت عفويتها في أزياء بوهيمية وجينزات واسعة كانت ترتديها على مدى العقد الأخير من عمرها. التصقت بها الجينزات الواسعة والباغي وهي تعتبر من الأفضل اليوم في تنسيقها.

كيف ترتدي كايتي هولمز والدة سوري كروز هذه السراويل؟

إليك الخليج 365 ثماني إطلالات لترتدي مثل كايتي هولمز السراويل الباغي الفضفاضة:

نسقي الدنيم الذي يشبه السروال الرياضي بقصته المريحة مع تي شتيرت من القطن مطبع بالأحرف واحملي حقيبة كروس بودي وانتعلي الحذاء الرياضي الأبيض.

الصورة من حساب "شي هولمز" على انستغرام

ارتدي الأوفر هول من الدنيم المنقط الذي يتميز بقماش خفيف مع بلوزة قطنية وحذاء لوفر مفتوح من الوراء. كما غطت عينيها بنظارات من نوع cat eye سوداء ورفعت شعرها كعكة علة شكل كعكة عالية وحملت حقيبة تسوق كبيرة عملية. هي إطلالة ستريت ستايل مميزة لها سجلتها كايتي هولمز مؤخراً.

الصورة من حساب "شي هولمز" على انستغرام

نسقت كايتي هولمز جينز العالي الخصر والمستقيم والقصة مع حذاء لوفر أسود مقفول وتي شيرت قطنية مطبّعة تتميز بأكمام نصفية وحملت حقيبة من نوع messenger bag مصنوعة من الجلد البني. ووضعت نظارات مستديرة ذات إطار أحمر.

الصورة من حساب "شي هولمز" على انستغرام

ارتدت كايتي هولمز البلوزة العاجية الرقيقة الخالية من الأكمام مع سروال باغي من الدنيم القاتم وسرحت شعرها على شكل كعكة عالية ووضعت نظارات سوداء شبه مستطيلة وانتعلت حذاء رياضياً. وقد شوهدت ترتدي حقيبة messenger bag الذي تكلمنا عنها الأمر الذي يدل على أن كايتي تكرر أزياءها من دون خجل أمام عدسات الكاميرات.

الصورة من حساب "شي هولمز" على انستغرام

نسقي السروال الدنيم الباهت الباغي مع كنزة من الصوف الناعم الخردلي والمزررة من الأمام وضعي سلسالاً رفيعاً كما فعلت كايتي هولمز حول العنق. كما حملت الحقيبة الجلدية البنية نفسها التي تحدثنا عنها سابقاَ وانتعلت الحذاء الرياضي الأبيض.

الصورة من حساب "شي هولمز" على انستغرام

تابعي المزيد: إطلالات صيفية منعشة من كارلا حداد