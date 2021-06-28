جاكيتات رسمية خفيفة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - الجاكيت الرسمي قطعة مهمة ومميزة في أي ملابس رسمية، وهو يوجد في موضة أزياء المحجبات لصيف وربيع هذا العام؛ حيث تعتمده الفاشينيستات بإطلالاتهن اليومية المختلفة؛ ليجعلن إطلالاتهن استثنائية. واليوم نرصد لك عدة تنسيقات من وحي الفاشينيستات والمؤثرات المحجبات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعتمديها في مختلف إطلالاتك.





إطلالات عصرية حيادية من سارة الدهيم

سارة الدهيم بتنسيق عصري للجاكيت الرسمي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تميل البلوغر الكويتية المختصة في الأزياء والجمال، سارة الدهيم، إلى تنسيقات الأزياء الحيادية مختلفة الألوان بأسلوب عصري لافت يُبرز رُوحها الشابة، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت ببلوزة وبنطلون باللون الأبيض مع جاكيت مصمم بقماشين مختلفين؛ حيث يأتي الجزء الأول باللون الأبيض المخطط طولياً بالأسود، ويأتي الجزء الثاني منه من قماش الجينز الفاتح مع حزام عريض للخصر من الجلد الأسود، وتكمل اللوك باكسسوارات حيادية الألوان وحذاء باللون البيج بقماش شفاف، وفي الإطلالة الثانية لها تزينت بصيحة المونوكروم باعتمادها اللون الأسود للبنطلون والبلوزة والجاكيت مع حزام للخصر وحجاب باللون الأبيض، وأكملت الإطلالة بحقيبة وحذاء من الجلد الزهري لأناقة لافتة وأنثوية.

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تنسيقات معاطف الجينز من آلاء الهندي

الاء الهندي بتنسيق الجينز للمحجبات -الصورة من حسابها على الانستغرام



معاطف الجينز بمختلف تصاميمها تُعَدُّ من الأزياء المميزة في خزانة كل فتاة؛ فهي قطعة لا تختفي موضتها أبداً، ومنه أطلت الممثلة والمغنية الكويتية، آلاء الهندي، بقميص أبيض ومعطف زهري رسمي بأزرار جانبية مع بنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحجاب رمادي واكسسوارات ذهبية لليدين، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بمعطف من الجينز الفاتح وبنطلون من الجينز الداكن الضيق مع حجاب أسود وحذاء أبيض، لخيار بسيط مناسب لمختلف الإطلالات اليومية.



إطلالات الجاكيتات الرسمية الخفيفة من دانة السريع

دانة السريع باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ المذيعة الكويتية والكاتبة، دانة السريع، لصيحات الأزياء المحتشمة في إطلالاتها بأسلوب بسيط مناسب للفتيات الكويتيات، ومنه ارتدت بنطلوناً أبيض مخططاً طولياً بالأسود مع بلوزة وجاكيت رسمي باللون الأسود، وأكملت اللوك بحجاب زهري وحذاء عصري باللون البيج، ونسقت في الإطلالة الثانية قميصاً وحجاباً باللون الأبيض، مع بنطلون من الجينز الواسع ومعطف زهري رسمي، ليمنحهن خياراً بسيطاً ويومياً.



تنسيقات دلال الدوب للجاكيتات الرسمية مع البنطلونات الواسعة

دلال الدوب باطلالة رسمية للمحجبات -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص المدونة الكويتية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، دلال الدوب، على مواكبة خطوط الموضة في تفاصيل أزيائها بأسلوب يليق بالمحجبات، ومنه اختارت بنطلوناً أبيض واسعاً مع معطف باللون الأزرق السماوي، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض، لخيار بسيط يليق بها، وتألقت بمعطف رسمي باللون البيج مخطط طولياً بدرجات اللون البرتقالي مع بلوزة وبنطلون باللون البيج، وأكملت اللوك بحجاب أبيض وحذاء بني من الجلد.

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