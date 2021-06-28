كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - ظهرت السراويل الفضفاضة على العديد من منصات عروض دور الأزياء العالمية في هذا الموسم، وقد اختلفت تصميماتها المميزة والتي تعمل على إخفاء عيوب الجسم كما تعزز من مظهر الجسم النحيف، ولم تعد السروايل الفضفاضة تقتصر على السيدات فقط، بل أصبح في وسع الرجال اعتمادها لإضفاء طابع عصري راقي على مظهرهم، كما يساعد السروال الفضفاض على إخفاء حجم البطن ولكن بشرط أن يكون خصر السروال مرتفعا، إليك أبرز موديلات سراويل فضفاضة للرجال..

الصورة من انستغرام Gucci

يمكن للرجل اعتماد هذا التصميم المميز من ديور Dior حيث يتناغم لون السروال الفضفاض مع المعطف الكحلي الطويل، لإضفاء مظهر واثق وعصري على مظهر الرجل وإطلالته الأنيقة.

الصورة من انستغرام Dior

أيضا يعكس هذا السروال المصمم باحترافية من ديور شخصية الرجل العصري الأنيق خاصة عند اعتماده مع معطف طويل من نفس اللون، ويمكن اعتماد الحذاء الرياضي المناسب باللون الأبيض للتمتع بإطلالة لافتة.

الصورة من انستغرام Gucci

يعتبر هذا التصميم الرائع للسروال الفضفاض من Gucci مثاليا لمن يرغب في الحصول على إطلالة شبابية بامتياز، فهو مصمم من الجينز الذي لا يستغني عنه أي رجل، ويمكن تنسيقه ببراعة مع معطف من الفرو في موسم الشتاء أو مع أي من الكنزات والقمصان الصيفية المطبعة بألوانها المشرقة لإطلالة جذابة.

الصورة من انستغرام Dior

وللحصول على إطلالة شبابية بلمسات عصرية يمكن اعتماد هذا السروالالفضفاض من الجينز الأزرق من توقيع Gucci أيضا، حيث تعمل تلك الإطلالة بكل تفاصيلها على منح الرجل مظهرا عصريا ساحرا، كما يعمل هذا السروال على التحرك بسهولة والشعور بالراحة أثناء التحرك المستمر، ويمكن تنسيق هذا السروال مع الأحذية الرياضية بألوانها الناعمة لتكتمل الإطلالة.

الصورة من انستغرام Giorgio Armani

هذا التصميم الرائع للسروال الفضفاض باللون السماوي من توقيع Giorgio Armani صمم خصيصا لعشاق الإطلالات الجذابة والواثقة، فهذا السروال ليس واسعا إلى درجة كبيرة بالمقارنة مع التصميمات السابقة ولكنه في ذات الوقت يمنح الرجل إطلالة مريحة مناسبة لجميع الأوقات والمناسبات، كما أن تصميمه المميز يجمع بين الطابع الكلاسيكي والعصري، مما يجعله خيارا مثاليا لاعتماده للتمتع بإطلالة عصرية مميزة.

الصورة من انستغرام Giorgio Armani

ويمكن أيضا اعتماد هذا السروال الفضفاض من Giorgio Armani لإطلالة أنيقة، والتي زينها حزام حول الخصر باللون البني أضفى طابعا كلاسيكيا مميزا على الإطلالة.

تابعي المزيد: للرجل: استوحِ إطلالتك الكاجوال من النجوم