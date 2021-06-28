طريقة «خفية» تزيد من إقبال الأطفال على تناول الخضروات

القاهرة - سمر حسين - صحة

«خطة خفية» توصل إليها باحثون جدد حول الطريقة الصحيحة التي يمكن اتباعها أثناء تقديم الوجبات الصحية للأطفال حتى يقبلون على تناولها، وتعتمد على طريقة بسيطة بعيدة عن إجبار الطفل على تناول الخضار، وتهدف لزيادة تقديم كميات الخضار المقدمة في الوجبة ضمن الأطباق.

ووفقًا لما نشرته «سبوتينك»، فالدراسة المنشورة في مجلة «sciencealert» العلمية، بعنوان «وجد العلماء طريقة خفية لجعل الأطفال يأكلون المزيد من الخضروات»، ونتج عن عملية تقديم حصص أكبر من الخضار ضمن الوجبات أن الأطفال أكلوا نسبة 68% منها في المتوسط.

واستمرت التجربة لمدة 4 أسابيع شملت 67 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وقدمت لهم وجبات من البروكلي والذرة كخضروات اختبارية، ومن ثم ضاعف فريق البحث الكميات المقدمة من 60 إلى 120 جراما، لمعرفة كيف سيغير ذلك سلوك الأكل لدى الأطفال.

ويقول عالم التغذية هانم ديكتاس من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية: «الزيادة التي لاحظناها تساوي نحو ثلث الوجبة أو 12 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به للأطفال الصغار».

وتابع الباحث: «قد يكون استخدام هذه الاستراتيجية مفيدًا للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين الذين يحاولون تشجيع الأطفال على تناول الكمية الموصى بها من الخضار طوال اليوم».

وبحسب الدراسة، لوحظت تأثيرات مماثلة على البالغين، لكنها ليست بهذه البساطة من حيث الاستراتيجية، حيث جرى وضع المزيد من الخضار فوق كل وجبة.

ويبدو أن أنواع الخضروات والأطعمة وكمياتها التي يجري تقديمها مع الحصص الغذائية تلعب دورا مهما في عملية اختيار الأطعمة، حيث يزداد استهلاكنا للعناصر بمجرد زيادة كمية الحصة المقدمة.