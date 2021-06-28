قلق وقلب مكسور.. إيمي سمير غانم تكثف الدعاء لوالدتها: عوضها خيرا عن الوجع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من القلق انتابت الجمهور بسبب الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عقب تكثيف ابنتها إيمي سمير غانم الدعاء لها خلال الساعات القليلة الماضية.

دعاء إيمي سمير غانم لوالدتها

ومنذ لحظات، نشرت «إيمي»، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مدون عليها اسم والدتها، وأسفلها دعاء: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز، وتمدها بالصحة والعافية، اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اشف دلال عبد العزيز، شفاء لا يغادر سقما، عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع».

وأرفقت الفنانة، على الصورة، تعبيرات رمزية، جاءت على شكل قلب مكسور، ووجه تعبيري يبكي.

إيمي سمير غانم تطالب بالدعاء لـ دلال عبد العزيز

ومنذ يومين، أعلنت إيمي سمير غانم تدهور حالة والدتها الصحية، مطالبة بالدعاء لها، حيث كتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يا رب».

وفور نشر «البوست»، تفاعل معه عدد كبير من متابعي إيمي سمير غانم، متمنين الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، زوجة الراحل سمير غانم.

تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

ومنذ أيام، أكد الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، على فضائية «DMC»، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، ولم تشهد تحسنا ملحوظا، وما زالت حتى الآن لا تسطيع الحركة إلا بمساعدة طاقم التمريض.

ونفي «رامي» ما تردد خلال الآونة الأخيرة، عن خروج دلال عبد العزيز لغرفة عاديه قائلا: «لم يحدث ذلك»، مردفا: «فال خير».

معاناة دلال عبد العزيز مع كورونا

ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، رغم سلبية مسحتها، ولكن الفيروس سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظ ولكنها شبه مستقرة.