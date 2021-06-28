الامارات | مقتل مدرب سباحة في "الأهلي المصري" على يد زميله بعد الاحتفال بالفوز على الترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدرب سباحة في "الأهلي المصري" على يد زميله بعد الاحتفال بالفوز على الترجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مدرب سباحة في نادي الأهلي قتل زميلا له عقب انتصار فريقهم في مباراة كرة القدم مع نادي الترجي التونسي السبت.

وأمرت جهات التحقيق بحبس مدرب سباحة بالنادي الأهلي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب، بعدما وجه له طعنات قاتلة أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث، احتفل المتهم والمجني عليه بمقر النادي في الشيخ زايد بفوز الأهلي في المباراة التي جمعته مع الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ثم خرجا إلى الشارع وبدأ المجني عليه في مطالبة المتهم بباقي أموال دراجة نارية اشتراها من الضحية.

ووفق "روسيا اليوم" ذكرت التحريات أن الطرفين تبادلا السب والقذف ثم تشاجرا سويا بسبب الخلاف المالي حتى دخل المجني عليه إلى أحد الكافيهات، واستل سكينا محاولا توجيه طعنة للمتهم، إلا أن الأخير تمكن من تخليصها من يده، ووجه له طعنات أودت بحياته في الحال، واتصل أحد المارة بالنجدة حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

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