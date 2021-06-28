رحاب هاني «بلوجر» سوشيال بدرجة «أستاذة جامعية»: الفتيات تحب العلاقات المستحيلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة رحاب هاني «بلوجر» ومدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنها تتسم بشخصيتين مختلفتين في المجال العملي، خاصة عند الذين لا يعرفون أنها أستاذة جامعية، فلها جانب جاد لا يعرف الفكاهة في المحاضرات، كما أن لديها شخصيتها الأخرى التي تتسم بالمرح والدعابة على السوشيال ميديا، من خلال بعض الفيديوهات التي تنشرها، وتناقش موضوعات مختلفة، سواء سياسية أو فنية أو رياضية.

وأضافت «هاني»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها تُحب الدراما التليفزيونية والحياة الاجتماعية، وما يحدث فيها من مشكلات وضروريات، وما نواجهه في الحياة كل يوم، وأحيانا تعلق عليها برأيها ورؤيتها الشخصية، ومن هنا جاءت فكرة نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا، كما ذكرت أنه من المعروف أن الفتاة هي التي تحب العلاقات المستحيلة، والمرأة لديها نزعة بأنها يجب أن تنجح في أي علاقة حتى لو مستحيلة.

وتابعت: «مش هتنازل عنك مهما يكون، المطربة سميرة سعيد قالتها من قبل»، موضحة أنه لا بد أن تعلم الفتاة عيوب الرجل، وتحاول التعايش معها، ولو استطاعت التعايش تُقدم عليها مهما كانت الصعوبات، طالما مؤمنة بها وقادرة على تخطيها، والتغيير منها، كما أنه لا يمكن التغيير للآخرين، مهما كانت قدرات المرأة، خاصة أن الرجل لم يكن لديه رغبة في التغيير، حتى لو استطاع التغيير لوقت معين، سيعود مرة أخرى إلى طبيعته التي نشأ وتربى عليها.

وأشارت إلى أنها ليست معتادة على نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا بشكل منتظم، لكن حسب القضية أو المشكلة التي تقابلني في حياتي اليومية، أرغب التحدث والتعليق عليها من خلال نشر فيديو على السوشيال ميديا، خاصة أنا من عائلة فنية وعايشة حياتي في السينما والفن بشكل يومي لدراستي الإعلام.