حيل ذكية توفر لك مساحة أكبر في حقيبة سفرك

محمد اسماعيل - القاهرة - إن كنت تخطط لقضاء عطلة الصيف قريبا، فعملية تجهيز الحقائب ليست الجزء الأفضل بالنسبة للبعض. إليكم بضع نصائح لتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة المتاحة لك مع جلب كل ما تحتاج إليه من أغراض في عطلتك، وفق ما نشر موقع "dw".

بغض النظر عن وجهتك كمسافر، سواء كانت قريبة أو بعيدة، يصعب على البعض تجهيز حقائبهم للسفر بكفاءة، بحيث يمكنهم اصطحاب القدر الكافي من الأغراض في أقل مساحة ممكنة.

ويقدم موقع صحيفة الغارديان البريطانية عدة نصائح لتجهيز حقائب سفرك، ولضمان أن تكون النصائح عملية وقابلة للتطبيق اعتمد الموقع على خبرات القراء وتجاربهم.

كن أكثر ذكاءً في اختيار ملابسك!

حاول أن تأخذ معك في السفر الملابس التي يمكنك استخدامها بأكثر من طريقة. فالقميص ذو الأكمام الطويلة، على سبيل المثال، أفضل من التيشرت حيث يمكنك طي أكمامه بسهولة وجعلها أقصر. ويعتبر الشال أو الوشاح كبير الحجم حلا أفضل أيضا من القبعة، إذ يمكنك استخدام كليهما لتغطية الرأس وأي جزء أخر من الجسم.

ولا تجلب معلك الكثير من الجوارب والملابس الداخلية حيث يمكنك غسلهم يدويا في المساء لاستخدامهم لاحقا في الصباح أو الأيام التالية. ويفضل البعض ارتداء ملابس السباحة كملابس داخلية أثناء الرحلة، فهي تجعل التوجه للسباحة في أي وقت أمرا أسهل،كما أنها تجف أسرع من الملابس العادية.

ابحث عن أقرب مغسلة!

تأكد إن كانت خدمة تنظيف الملابسمتاحة في المنتجع السياحي أو الفندق الذي تنوي الإقامة فيه، فذلك يمكن أن يؤثر على اختيارك للملابس التي تنوي جلبها معك للرحلة. كما أن استخدام مغسلة قريبة من مكان إقامتكيمكن أن يكون حلا أوفر اقتصاديا.

استخدم طريقة اللف!

القيام بلف الملابس بدلا من طيها بالطريقة المعتادة يمكنه أن يوفر مساحة أكبر في الحقيبة، وبالتالي ضمان جلب المزيد من الأغراض. كما أن لف الملابس يضمن عدم تجعدها وبالتالي القدرة على ارتدائها سريعا دون الحاجة لكيها.

اترك بعض أغراضك مع الأخرين!

إن كنت تسافر مع أشخاص أخرين، فحاولوا تبادل بعضا من أغراضكم، بحيث يحمل كل شخص بعضا من أغراض الأخر. وبهذه الطريقة، في حالة فقدان أو تأخر أي حقيبة سيجد صاحبها على الأقل ملابس نظيفة يرتديها.

اجلب معك شريطا لاصقا!

يمكن للشريط اللاصق أن ينقذك إن تمزقت حقيبتك أو تعرض القفل الخاص بها للكسر. يمكنك استخدامه كذلك كأداه للإسعافات الأولية، أو حتى كحل مؤقت لتصليح آي أدوات أو أغراض تتعرض للكسر أو القطع، ومن ضمنها الأحذية.

ولا تنسي لصق جميع زجاجات مستحضرات العناية بالجسم والبشرة وغيرها من المواد السائلة لتجنب سكبها داخل الحقيبة.