ما هو تشبع الأكسجين الطبيعي حسب العمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد مستوى الأكسجين في الدم مؤشرا على مدى جودة توزيع الجسم للأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، ويمكن أن يكون مهما لصحة الإنسان، وفق ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وينقل معظم الأكسجين بواسطة خلايا الدم الحمراء، التي تجمع الأكسجين من الرئتين وتوصيله إلى جميع أجزاء الجسم.

ويراقب الجسم عن كثب مستويات الأكسجين في الدم لإبقائها ضمن نطاق معين، بحيث يكون هناك ما يكفي من الأكسجين لاحتياجات كل خلية في الجسم.

والتشبع بالأكسجين له نطاقات مثالية لمعظم الأعمار ويمكن أن يؤثر على الصحة الشخصية للأشخاص في بعض الحالات.

ما هو تشبع الدم بالأكسجين "الطبيعي"؟

يمكن أن يكون لمستويات الأكسجين في الدم آثار على صحة الناس، حيث يمكن أن تنشأ العديد من الحالات من مستويات خارج النطاق المثالي.

وقد يتسبب ارتفاع تشبع الدم بالأكسجين في حدوث فرط تأكسج الدم، كما يؤدي انخفاض التشبع إلى نقص الأكسجة أو الزرقة.

ويقوم الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين بقياس الأكسجين في الدم عبر مقياس التأكسج النبضي.

معدل الأكسجين الطبيعي في الدم للأطفال

سيحتاج معظم الأطفال إلى مستويات عالية من تشبع الأكسجين ليعملوا بشكل طبيعي.

ويتراوح نطاق تشبع الأكسجين الطبيعي في الدم لديهم بين 95% و100%. وقد يحتاج الأطفال الذين يعانون من انخفاض تشبع الأكسجين إلى علاج بالأكسجين.

مستوى تشبع الدم الطبيعي للبالغين

يحتاج البالغون إلى مستويات عالية من الأكسجين مثل الأطفال، أي نحو 95% إلى 100%.

وقد يعاني أي شخص لديه مستويات تشبع أقل من مشكلة في رئتيه ما يتطلب العلاج.

وقد يحتاج البالغون الذين تقل نسبة التشبع لديهم عن 92% إلى تقييم غازات الدم (BGA) لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى تلقي الأكسجين.

معدل الأكسجين الطبيعي في الدم لكبار السن

عادة ما يكون لدى كبار السن مستويات تشبع أقل مقارنة بنظرائهم الأصغر سنا.

والمستوى المقبول لبعض كبار السن من الرجال والنساء هو نحو 95%. وربما تؤدي بعض الظروف الصحية إلى اختلاف هذه القيمة، لكن نسبة الأكسجين في الدم الأقل من 925 تتطلب علاجا طارئا.

ويجب على الناس الانتباه لأعراض فرط تأكسج الدم ونقص الأكسجة في الدم، والتي تشير إلى تقلبات في مستوى الأكسجين.

وتشمل أعراض نقص تأكسج الدم ما يلي:

- السعال

-الارتباك

- الصفير

- الصداع

- ضيق في التنفس

- تسارع ضربات القلب

- زرقة الجلد والأظافر والشفتين

وتشمل أعراض فرط تأكسج الدم ما يلي:

- تراوح التغيرات في لون الجلد من الأزرق إلى الأحمر الغامق

- الارتباك

- السعال

- التنفس السريع

- ضيق في التنفس

- بطء ضربات القلب

- تسارع ضربات القلب

- التعرق المفرط