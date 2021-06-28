غادة والي: ثلث متعاطي المخدرات من النساء.. ومصر تنبهت للظاهرة مبكرا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أن وجود إمرأة من كل ثلاثة متعاطين، لا يمثل خطورة في المجمل، كون المرأة تشكل نصف العالم، وثلث المتعاطين حول العالم من النساء، لكن الأخطر في الأمر أن من يتقدمن لتلقي العلاج نسبة قليلة جداً لاتتجاوز 15% وهذا هو مكمن الخطر.

وأضافت «والي»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذا الأمر يحمل في طياته جانبين، أحدهما ميزة والآخر عيباً، وذكرت أن أفريقيا مستهدفة من عصابات المخدرات للمكون الشبابي فيها، لكن الميزة في المقابل أن نسبة المتعاطيات من النساء للمخدرات تنخفض في أفريقيا والشرق الأوسط مقارنة بالعالم، حيث إن 71% من وفيات المخدرات يمثلهم رجال.

وأشارت إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين النساء في الشرق الأوسط وأفريقيا هي أقل بكثير رغم عدم وجود مراكز كافية لتلقي العلاج، مشيدة بالجهود المصرية في هذا الصدد، قائلة: «مصر من أوائل الدول التي تنبهت لخطورة تعاطي النساء للمخدرات وخصصت مراكز لعلاج الفتيات المتعاطيات».