الامارات | #«عزيزتي حواء».. «الماسكارا» المقاوِمة تصمد أمام الدموع والعرق

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. «الماسكارا» المقاوِمة تصمد أمام الدموع والعرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن الماسكارا المقاوِمة للماء تعد أفضل من الماسكارا العادية، خصوصاً خلال فصل الصيف، إذ تصمد أمام الدموع والعرق ومياه حمام السباحة، ومن ثم تحول دون تلطخ ماكياج العيون.

وأضافت البوابة الألمانية أن الماسكارا المقاومة للماء تعد أيضا خياراً مثالياً للمرأة التي ترتدي عدسات لاصقة، لأنه في حال استعمال الماسكارا القابلة للذوبان في الماء، يمكن أن تنحلّ جزيئات صغيرة من الماسكارا وتصل إلى داخل العين وتتسبب في تهيجها، وتكوّن رواسب على العدسات.

وعلى الرغم من ذلك، لا تخلو الماسكارا المقاومة للماء من العيوب، يتمثل أبرزها في صعوبة إزالتها، إذ يتعين على المرأة فركها بشدة حتى مع استعمال مزيل ماكياج يحتوي على الزيت، لاسيما عند وضع طبقات عدة منها، ما يؤدي بدوره إلى احمرار المنطقة المحيطة بالعين وتساقط الرموش.

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