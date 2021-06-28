الامارات | #«عزيزتي حواء».. مزيل طلاء الأظافر يتسبب في جفاف البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. مزيل طلاء الأظافر يتسبب في جفاف البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «أوكو تست»، المعنية باختبار السلع والمنتجات، أن مزيل طلاء الأظافر يتسبب في جفاف بشرة الأظافر، لأنه يسلبها الدهون التي تعمل على ترطيبها.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذا الأمر ينطبق على مزيل طلاء الأظافر، الذي يحتوي على الأسيتون، وكذلك الطلاء الخالي من الأسيتون، والمحتوي على مواد مثل الكحول وأسيتات الإيثيل.

كما يمكن أن يتسبب استنشاق الأسيتون وأسيتات الإيثيل في تهيج المسالك التنفسية والشعور بالدوار والخدر.

ولتجنب جفاف البشرة تنصح المجلة باستعمال زيت اللوز أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون، من أجل ترطيب البشرة.

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