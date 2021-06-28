الامارات | #سياحة بلادي.. رأس الخيمة.. شواطئ هادئة ومنتجعات فخمة

شكرا لقرائتكم خبر عن #سياحة بلادي.. رأس الخيمة.. شواطئ هادئة ومنتجعات فخمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنوع الخيارات التي تتخذها العائلات لقضاء العطلة الصيفية، وغالباً ما يعود المقيمون إلى أوطانهم برفقة عائلاتهم من أجل قضاء أكبر عدد ممكن من الأيام مع أفراد العائلة الكبرى، وبعض العائلات يقرر قضاء عطلة الصيف في بعض المناطق السياحية أو الترفيهية التي توجد داخل حدود الوطن في ما يُعرَف بالسياحة الداخلية، وبعضها الآخر يقصد السفر رغبة في زيارة بعض المناطق في بلدان مجاورة أو في بلدان قارات أخرى في ما يُعرَف بالسياحة الخارجية، وتتنوع هذه المقاصد في السياحة الداخلية أو الخارجية بين استهداف المناطق ذات الطبيعة الخلابة، أو المناطق التي تتميز بوجود بعض المعالم التاريخية والأثرية فيها.

وتبدو السياحة الداخلية في الإمارات هذه الأيام رائجة بشكل واسع رغم ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، حيث إن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة بحسب شركات السياحة والدراسات التي تقدمها، ليرتفع معدل نمو السياحة الصيفية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وتُعد مدينة رأس الخيمة من أفضل الوجهات في دولة الإمارات، حيث يمتزج فيها عبق الماضي مع إشراقة الحاضر فتراها من أكثر الأماكن ازدهاراً وتطوراً، وتتميز هذه الامارة بهدوئها وتوفيرها العديد من أماكن الاستجمام والاسترخاء من منتجعات وشواطئ، كما أن للتسوق متعة خاصة في مراكزها التجارية.

ويعتبر منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة وجهة مثالية لسكان وزوار دولة الإمارات، الذين يسعون إلى الابتعاد عن صخب الحياة اليومية في المدينة مع اقتراب موسم الصيف.

ويدعو الفندق المواجه للشاطئ في إمارة رأس الخيمة، أقصى شمال الإمارات، الضيوف للاستمتاع بإقامة مثالية في مجموعة الفيلات المميزة والمناسبة للعائلات والأزواج والأصدقاء.

وتتميز كل من الفيلات الموجودة بالمنتجع بإطلالة رائعة على المياه النقية والشاطئ البكر، بالإضافة إلى وسائل راحة فاخرة من فئة خمس نجوم.

ويمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة من الفيلات تشمل فيلا ديلوكس مطلة على البحر وفيلا ديلوكس مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ. وبالنسبة للمجموعات الكبيرة من الضيوف، يمكنهم الاختيار بين فيلا عائلية بغرفتين مع مسبح خاص أو فيلا عائلية بغرفتين مطلة على البحر. وتقع الفيلات ذات التصميم الأنيق والتي جرى تجديدها أخيراً على امتداد شاطئ خاص بعيداً عن المبنى الرئيس للمنتجع. وتوفر مجموعة فيلات منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة مزيجاً مثالياً من الخصوصية والراحة والخدمة الاستثنائية.

وتبلغ مساحة الفيلا العائلية ذات الغرفتين مع مسبح خاص أكثر من 145 متراً مربعاً، ويمكنها استقبال ما يصل إلى أربعة أشخاص بالغين. وتتصل أجنحة الفيلا ببعضها بكل سهولة لتستوعب العائلات، كما يمكن الوصول إلى المسبح الخاص من الشرفة.

وتقع الفيلا العائلية المكونة من غرفتين والمطلة على البحر والتي تبلغ مساحتها 145 متراً مربعاً في الطابق العلوي، وتوفر إطلالات خلابة على المياه المتلألئة. ويمكن لغرفتي النوم الفسيحتين استيعاب ما يصل إلى أربعة أشخاص بالغين، كما يمكن الوصول إلى الشرفة الخاصة من غرفة المعيشة أو غرفة تناول الطعام.

وتقدم كلٌّ من الفيلا الديلوكس مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ والفيلات الديلوكس المطلة على البحر والتي تبلغ مساحة كل منها 66 متراً مربعاً، للضيوف تجربة عطلة رائعة. ويمكن لكل فيلا استيعاب شخصين بالغين مع طفلين أو ثلاثة أشخاص بالغين.

ويقدم المنتجع قائمة طعام جديدة تشمل مجموعة من الصيد المحلي، وتضم دزينة من محار خليج دبا المقشور تقدم مع نكهة الليمون الطبيعي، ويتم اصطياده من مزرعة بحرية يتم فيها زراعة مجموعة متنوعة من المحار بشكل طبيعي ومستدام قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الفجيرة.

مخيّم صيفي للأطفال

اعتباراً من شهر يوليو، يقدم المنتجع برنامجاً صيفياً لمدة شهرين يبدأ من 485 درهماً أسبوعياً، ويستمر حتى شهر أغسطس.

ويشتمل المخيم على مجموعة ممتعة من الأنشطة الصيفية، مثل تصنيع الدمى العملاقة، قلعة الأحجار، ألعاب على الشاطئ، برنامج الخياطة والتطريز للبنات، التلوين، اليوغا، صناعة طائرات ورقية، والعديد من الأنشطة الأخرى.

ويمكن للآباء والأمهات الذين يحجزون شهراً كاملاً من المخيم الحصول على تصريح مرور مجاني لمدة يوم واحد.

• وجهة مثالية للسيّاح والزوار بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

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