الامارات | #«عزيزتي حواء».. التدخين أثناء الحمل.. خطر على الأم والجنين

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. التدخين أثناء الحمل.. خطر على الأم والجنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الرابطة الألمانية لأطباء النساء والولادة خطورة التدخين أثناء الحمل، على الأم والجنين على حد سواء، موضحة أن التدخين أثناء الحمل يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض أو ولادة الجنين ميتاً.

ويتسبب التدخين أيضاً في قلة حجم الطفل عند الولادة، ومحدودية وظيفة الرئة لديه، ما يؤدي إلى مشكلات النمو لديه، كما أنه يرفع خطر إصابة الطفل بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق (الشفة الأرنبية)، فضلاً عن خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجئ للرضيع.

ويرفع التدخين خطر إصابة الأم بمشكلات القلب والأوعية الدموية كالأزمة القلبية، وكذلك سرطان الرئة، كما يرتفع خطر إصابة الطفل بالسرطان. وأشارت الرابطة إلى أن السجائر الإلكترونية لا تمثل بديلاً صحياً للعادية، لاحتوائها على النيكوتين أيضاً.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على المرأة الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل، وكذلك تجنب التدخين السلبي لمخاطره على الصحة أيضاً.

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