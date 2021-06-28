الامارات | «ديزر» توفر حفلات على «360 سيسيونس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزر» توفر حفلات على «360 سيسيونس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة بث الموسيقى العالمية «ديزر» خدمة سوني الصوتية الجديدة «360 سيسيونس»، لتوفير تجربة الاستمتاع بالحفلات الحيّة لمستخدميها، التي تسعى لجعل المستمع كأنه أمام المسرح.

وقالت «ديزر»، في بيان، أمس، إن المستخدم يستمع إلى نجوم عالميين يغنون حصرياً لمحبي المنصة، مع التجربة الجديدة.

وتوفر قائمة تشغيل التطبيق، المكوّنة من 28 أغنية، تجربة مميزة باستخدام تقنيات صوتية فائقة، إذ يمكن سماع كل شيء من الأغنية بما في ذلك الغناء والآلات الفردية وحتى الجمهور المباشر في مواقع مختلفة داخل مساحة 360 درجة.

وقال مدير العمليات الخاصة والشراكات في «ديزر»، جيروم كوك: «لقد أردنا توفير تجربة غنائية حيّة وحقيقية لمستخدمينا من خلال الجلسات، التي ستجعل كل مستمع في قلب الحفل بشكل مباشر».

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