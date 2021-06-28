الامارات | أناقة ما بعد الجائحة في عرض أزياء رجالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة ما بعد الجائحة في عرض أزياء رجالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت دار «هيرميس» الفرنسية، أول من أمس، عرض أزياء رجالية أمام جمهور في باريس، تضمن مجموعة قطع تمزج بين الأناقة والراحة المطلوبة خلال حقبة ما بعد الجائحة، في حدث نُقل بالتزامن على شاشات عدة من أحجام مختلفة.

وفي العرض الذي نظم أمام جماهير ارتدت معاطف سوداء في باحة مبنى «موبيلييه ناسيونال» التابع لوزارة الثقافة الفرنسية، تعاونت مصممة المجموعات الرجالية لدى «هيرميس» فيرونيك نيشانيان للمرة الثالثة مع المخرج المسرحي سيريل تيست.

وقالت نيشانيان في كواليس الحدث: «هذا عرض أزياء معزز مع عارضين حقيقيين وصحافيين حقيقيين وجمهور حقيقي. في الوقت عينه، نقوم بلعبة بالشاشات لنتيح رصد التفاصيل بدقة»، واصفة ذلك بأنه «قيمة مضافة».

وأشارت إلى أن «الأناقة الجديدة تُترجم من خلال قوام حر مع مزج للألوان والمواد». وقد كان زي الافتتاح في العرض خير دليل على هذا التوجه، وهو معطف من النايلون باللون الأخضر الشاحب ونسيج غبردين من القطن البيج وشورت برمودا مع حزام.

ولفتت المصممة إلى أن «الملابس القابلة للتحويل أساس الحداثة، أي الأشياء التي يمكن أن نصطحبها معنا خلال السفر».

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