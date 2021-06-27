بعد وفاتها مصابة بفشل رئوي.. تعرف على صلة القرابة بين اعتماد وعمر خورشيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد قبل ساعات عن عمر ناهز 82 عامًا متأثرة باصابتها بـ «فشل الرئة» بعد أيام قضتها المنتجة الراحلة داخل إحدى العنايات المركزة وتم وضعها عها على جهاز التنفس الصناعي.

وارتبط اسم الفنانة اعتماد محمد علي حافظ باسم عائلة خورشيد بعد زواجها من الراحل أحمد خورشيد أحد أشهر مديري التصوير السينمائي في مصر، والغريب أن البعض يعتقد أنها والدة عازف الجيتار والموسيقي الراحل «عمر خورشيد» نظرًا لتشابه الأسماء بينهما، لكن الحقيقة أنها زوجة أبيه، بعد أن زوجت أحمد خورشيد الذي أسس لها شركة إنتاج سينمائي في بداية حياتها.

كان الفنان إيهاب خورشيد نجل اعتماد خورشيد، أعلن وفاة والدته بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا وجار استخراج تصريح الدفن ليتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.

وعانت خورشيد خلال السنوات الماضية من المرض وكانت تتلقى العلاج في منزلها بالقاهرة تحت إشراف فريق طبي، حيث كانت تعاني من ضعف بعضلة القلب وتليف رئوي أدى لوفاتها بعد نقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطرة.

شاهد آخر ظهور لاعتماد خورشيد قبل وفاتها بسبب تليف الرئة

اعتماد خورشيد من مواليد مدينة المنصورة في عام 1993 وبرز اسمها في الوسط الفني المصري واللبناني حيث شاركت في انتاج أفلام مشتركة بين مصر ولبنان في سبعينيات القرن الماضي بجانب تأسيس استوديو تصوير باسم «معامل خورشيد» وأنتجت عددًا من الأفلام خلال حقبة الخمسينيات إلى السبعينيات منها «العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة».

وجمع العمل الفني بين اعتماد وزوجها أحمد خورشيد وتزوجا ولها منها أبناء بجانب عمر عازف الجيتار المصري، ثم تزوجت صلاح نصر مدير المخابرات في عهد الرئيس عبد الناصر.