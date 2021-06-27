فيروس كورونا: ماذا يحدث إذا مرضت بعد التطعيم الكامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يوفر التطعيم ضد فيروس كورونا إحساسًا بالأمان، ومع ذلك، فهو ليس حلاً كاملاً لمشاكلنا الوبائية.

بعد التطعيم، يمكن أن تظهر مشاكل في الحلق أو الاستيقاظ مع قشعريرة وحمى، يمكن أن تتفاقم المخاوف من نفس الشيء.

إذن، ماذا يحدث إذا كنت تشك في أنك مصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم الكامل والحصول على جرعتين؟.. ماذا يحدث حقًا إذا مرضت بعدوى في الجهاز التنفسي أو أصبت بالحمى؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

تذكر أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بكوفيد-19 نهائيا

على الرغم من أن لقاحات كوفيد مفيدة حاليًا، إلا أنها لا تعمل كأدوية مضادة لـ كوفيد، كما أن المتغيرات الأحدث قد تقلل أيضًا من معدلات فعالية اللقاحات، لذلك، هناك احتمال كبير أن تصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم، وبالتالي لا ينبغي أن تشعر بالرضا عن النفس.

ومع ذلك، تذكر أن هذه الإصابات، لا تزال نادرة، لذلك، حتى إذا كان هناك خطر حقيقي من أن يتسبب الفيروس في حدوث عدوى، فإن الخطر ضئيل، كما هو مقترح، تحمل اللقاحات مخاطر مختلفة للإصابة بالعدوى وظهور الأعراض.

حدد ما إذا كانت أعراضك مرتبطة باللقاح أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى

في حين أن الإصابة بكورونا سبب حقيقي للقلق لأن بعض الأعراض يمكن أن تتداخل مع الالتهابات والآثار الجانبية للتطعيم، فإن ما يجب النظر فيه الآن هو بداية هذه الأعراض، ومدة استمرارها.

تميل الآثار الجانبية للقاح إلى الظهور بعد ساعات من التلقيح وتختفي في مدة أقصاها 3-4 أيام، من ناحية أخرى، يمكن أن تبدأ عدوى كوفيد بأعراض تنفسية، وتسبب التهابًا وتنتشر بشكل أسرع أيضًا، كن مدركًا وابحث عن كيفية تقدم الأعراض، إذا كنت تعاني من نزلة برد أو حساسية، فقد لا تعاني من أعراض مثل ضيق التنفس أو حاسة الشم المتغيرة وقد تختفي الأعراض بشكل أسرع أيضًا.

ما الذي يجب عليك فعله حقًا إذا اشتبهت في ظهور الأعراض بعد التطعيم؟

نظرًا لأننا ما زلنا نعيش في وقت لا يكون فيه الوباء نشطًا فحسب، بل إن المخاطر أكثر خطورة، فإن مواجهة أي أعراض برفق لا ينصح بها عند الإصابة بكورونا أو غيره.

إذا كنت تواجه أي أعراض مشابهة لـ COVID ، أو تشتبه في التعرض لأي خطر محتمل لـ كورونا، فقم بإجراء اختبار كوفيد في أقرب وقت ممكن لتجنب مشاكل التشخيص المتأخر.

الخضوع لاختبار فيروس كورونا، إذا كانت لديك أعراض بعد التطعيم، فقد يساعد أيضًا في تقليل عوامل الخطر للآخرين من حولكن على سبيل المثال، حتى لو كانت أعراضك خفيفة، تذكر أنه لا يزال بإمكانك نشر العدوى للآخرين، لذلك، يمكن أن يساعدك إجراء الاختبار في الوقت المحدد على اتخاذ القرارات الصحيحة والحجر الصحي وطلب العلاج.

كيف يساعدك الحصول على لقاح؟

تم العثور على المتغيرات الأحدث لتكون قادرة على تجاوز الأجسام المضادة للقاح وجعلها أقل فعالية - مما يعني أنها تزيد بطريقة ما من خطر إصابتك بالعدوى، ومع ذلك، هذا لا يجعل لقاحك سيئًا، كما أظهرت البيانات، فإن المستفيدين من التطعيم، الذين يصابون بعدوى، يحققون نتائج أفضل ويقل احتمال تعرضهم للمضاعفات مقارنة بشخص قد لا يكون غير محصن.

من المهم أيضًا أن تفهم أن الفعالية والمناعة الوقائية مع اللقاح لن تتراكم إلا إذا تم تطعيمك بالكامل، قد يؤدي التلقيح الجزئي أو الحصول على جرعة واحدة من اللقاح إلى إضعاف الفعالية إلى حد ما.

ماذا تتوقع إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية

قد يعني الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا، حتى مع التطعيم، أنك قد تحتاج إلى علاج الأعراض أو الحجر الصحي أو العزلة، مثل الكثير مثل الآخرين، ومع ذلك، فإن الحصول على اللقاح قد يخلصك من مخاطر المضاعفات ودخول المستشفى وحتى الوفيات.

اعتمادًا على اللقاح الذي تحصل عليه، يمكن أيضًا أن يتم التخلص من الأعراض بشكل أسرع، كما أن الجداول الزمنية للتعافي قصيرة أيضًا، يمكن أن يجعل أعراضك أقل حدة بالمقارنة، لذا فإن إجراء الفحوصات والتعامل مع مرضك أمر مفيد.