7 مشروبات سحرية قبل النوم تساعد على حرق دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تواجهنا عادة مشكلة دهون البطن الزائد والتي تسبب لنا إزعاجا وشعورا بالإحراج، ونسعى للتخلص منها بشتى الطرق.

وهناك مجموعة متنوعة من المشروبات التي تساعدك على خسارة الوزن بسهولة، نوردها لكم وفقا لموقع "brightside".

1- مشروب الخيار:

المكونات:

- خيارة

- بعض من البقدونس أو الكزبرة

- ليمونة

-ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

- ملعقة كبيرة عصير الصبار

- 1/2 كوب ماء

الطريقة:

- اعصر المكونات المذكورة وتناول المشروب قبل الذهاب إلى النوم، ويمكنك الاستمرار في ذلك لمدة شهر ثم أخذ استراحة لمدة أسبوع، إذا كنت بحاجة، يمكنك بدء الدورة مرة أخرى.

2- مشروب الخيار والليمون:

المكونات:

ليمونة

خيارة

برتقالة كبيرة

عسل حسب الذوق

النعناع حسب الذوق

لتر من الماء

الطريقة:

اهرس أحد الخيارين في الخلاط وقطّع الآخر إلى دوائر، واعصر عصير البرتقال والليمون، يُمزج الخيار والعصير والعسل في إبريق كبير ويُمزج معاً، ونزينها بأوراق النعناع الطازجة.

3-مشروب البرتقال والقرفة:

المكونات:

500 مل من عصير البرتقال

500 مل من الماء

- 2 عود قرفة

- بذور اليانسون

- أوراق النعناع

- ثلج

- بعض السكر

الطريقة:

يُمزج السكر والماء والقرفة في كوب وتصنع شرابًا، واتركه على نار خفيفة لمدة خمس إلى عشر دقائق حتى يذوب السكر. دعها تبرد، نضيف الثلج ونزينه بالنعناع واليانسون.

4- مشروب الطاقة بالليمون:

المكونات:

- 5 حبات ليمون

- لتر من الماء

- نعناع

- ثلج

الطريقة:

اعصر العصير من أربع حبات ليمون، قطعي آخر ليمونة إلى دوائر، يُمزج العصير والماء في برطمان، قدمي عصير الليمون مع الثلج والنعناع.

5- عصير التفاح:

المكونات:

- لتر من عصير التفاح (طازج أو معبأ)

- نعناع

- 100 مل من عصير الليمون

- ليمونة

- ثلج

الطريقة:

قطعي الليمون إلى دوائر، يُمزج عصير التفاح والليمون في كوب، نضيف شرائح الليمون والنعناع والثلج، يمكنك تقديم المشروب مع شرائح التفاح.

6- مشروب أناناس:

لتر من الماء

ليمونة

أناناس

نعناع

الطريقة:

احضري الماء ليغلي في مقلاة، ثم قشري الليمون واعصريه، أضفي السكر إلى الماء واتركيه على نار هادئة حتى يذوب تمامًا، ثم نضيف قشر الليمون ونرفع المقلاة عن النار، صب الشراب في إبريق من خلال مصفاة أضف عصير الليمون والأناناس.

نقطع الأناناس ونضيفها إلى المشروب، اتركه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة وضعه في الثلاجة.

7- عصير الليمون والفراولة:

المكونات:

- ليمونة

- نعناع

- فراولة

- لتر من الماء

- ثلج

الطريقة:

قم بعصر الليمون في برطمان وإسقاط القشور، نقطع الفراولة إلى أنصاف، أضف الفراولة، صب الماء الساخن واترك الفاكهة ترتاح لبعض الوقت لمنحها نكهة ورائحة، أخرجي القشر واتركي المشروب يبرد.