شاهد آخر ظهور لاعتماد خورشيد قبل وفاتها بسبب تليف الرئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان إيهاب خورشيد قبل قليل، وفاة والدته المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث قضت أيامها الأخيرة داخل إحدى العنايات المركزة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وكشف إيهاب خورشيد نجل اعتماد خورشيد لـ«الوطن» عن أنه جار استخراج تصريح الدفن ليتم تشييع جثمان والدته إلى مثواها الأخير.

ورحلت خورشيد عن عمر ناهز 82 بعد صراع طويل المرض حيث كانت تعاني من «تليف الرئة» بجانب أنها كانت تعاني من ضعف في عضلة القلب.

خلال الفترة الماضية اشتد المرض على المنتجة اعتماد خورشيد، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بعدما كانت تستكمل علاجها داخل منزلها بالقاهرة تحت إشراف طبي، ووضعت في أيامها الأخيرة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب تليف كبير في الرئة تسبب في عدم وصول الأكسجين حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس.

ونقلت الفنانة والمنتجة الشهيرة للمستشفى بعد وعكة صحية كبيرة أصابتها، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة وتوفيت تحت أجهزة التنفس الصناعي متأثرة بإصابتها بتليف كبير في الرئة وضعف بعضلة القلب.

اعتماد خورشيد هي فنانة ومنتجة سينمائية مصرية ولدت عام 1993، كانت متزوجة من المنتج الفني الراحل أحمد خورشيد الذي أسس لها شركة إنتاج سينمائي، كما شاركت في بداية حياتها بتأسيس شركة إنتاج أفلام بالاشتراك مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز.

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وساهمت اعتماد خورشيد، في إنتاج عدد من الأعمال الفنية بجانب تأسيس استوديو تصوير باسم «معامل خورشيد» وأنتجت عددًا من الأفلام خلال حقبة الخمسينيات إلى السبعينيات منها العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة.