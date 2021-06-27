عبير صبري في أحدث جلسة تصوير.. «المادة الخام للستات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور لها وهي مرتدية فستان باللون الأصفر.

وظهرت «عبير» بفستان طويل وذيل دون أكتاف، وتفاعل معها متابعيها من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها بالتعليق لها على إطلالتها الجديدة.

وكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها الفنانة عبير صبري، تعليق من الفنانة زينة بوضع «إيموشن» قلب، وشقيق الفنان محمود رمضان، ومن تعليقات جمهورها «الفستان واللون تحفة عليكي، الفستان شيك أوي عليكي، سكر وقمراية، طول الوقت بحبك، المادة الخام للستات».

عبير صبري.. المادة الخام للستات

واحتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها في شهر مارس الماضي، وتصدرت وقتها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الجذابة وصورة كبيرة لها مدون عليها «المادة الخام للستات».

وتداول وقتها صور عيد ميلاد الفنانة عبير صبري، وخاصة الصورة التي أرفقت بها شعارها الخاص «المادة الخام للستات»، ما بين الإعجاب والسخرية، لعدم وضوح معناه.

وتعود الجملة إلى شهر مايو الماضي، تحديدًا خلال عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل «خيانة عهد» في مشهد جمع بين الفنانة عبير صبري، وخالد سرحان الذي قام بدور زوجها حيناها، بعدما وجه لها سؤالًا مستنكرًا: «أنتي فاكرة نفسك ست»، لترد عليه قائلة: «ده أنا المادة الخام للستات».

وفي مقابلة إعلامية سابقة أجرتها الفنانة عن دورها في المسلسل، تحدث زوجها الدكتور أيمن البياع عنها، وعن فنها وأدوارها، قائلًا: «حقيقي هي المادة الخام للستات».