اليمنية أروى تتعرض لحروق وكدمات في وجهها: خضعت لجلسة ليزر «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الفنانة اليمنية أروى في مقطع فيديو جديد للحديث مع متابعيها عن تعرض وجهها لحروق وتورم بعدما خضعت لجلسة ليزر.

ونشرت الفنانة اليمنية أروى مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق «سناب شات» كشفت فيه عن سبب غيابها عن جمهورها وعدم نشر صور أو فيديوهات جديدة.

وأوضحت الفنانة أروى أن بشرتها حساسة للغاية لذلك تعرضت لحرق وكدمات بسبب جلسة ليزر، مشيرة إلى أنها حاولت أن تخفي الآثار لكن لم تنجح.

ومازحت أروى زوجها وقالت إنها ستخبر أي شخص يسألها عن سبب التورم أسفل عينها أن زوجها ضربها.

أغنية بديت تخون

يذكر أن الفنانة أروى طرحت مؤخرًا أغنية «بديت تخون» عبر قناتها على «يوتيوب»، وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف وتوزيع زيد نديم.

الأغنية التي أثارت هجوم بعض الرجال عليها، وردت على هذه الانتقادات من خلال استضافتها في برنامج «The Insider بالعربي» الذي يعرض على تلفزيون دبي، قالت أروى: «بعض الرجال تبادلوا تعليقات حول الأغنية وقالوا المطربة أروى تشوه صورتنا وتحرض النساء ضدنا» وعلقت عليها قائلة «تستاهلوا لا تخونوا».

وكشفت أروى عن سبب اختيارها مضمون الأغنية التي تتحدث عن الخيانة من الرجل قائلة: «كنت أسمع بشكل دائم أصداء عن رغبة البعض في الاستماع إلى لون معين من أروى وهو المضمون الهجومي على الرجل الخائن وأحببت الأغنية لهذا السبب في الفترة الماضية كل الأغاني كانت حبيبي وحياتي وأحبك وأموت عليك وهذه المرأة الهجومية موجودة فعلا الحياة ليست كلها حبا وهناك الكثير من حالات الطلاق والخيانة».