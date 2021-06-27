وعدتونا ووفيتم.. والدة الطفل رشيد تعلن جمع ثمن حقنة علاجه: «متخيلتش اللحظة دي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت هدى بدر، والدة الطفل رشيد، الذي يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي عن جمع المبلغ المطلوب لثمن الحقنة لعلاجه، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشفت «هدى» عبر حسابها على «فيس بوك»: «الحمدلله، تم تجميع المبلغ بالكامل، وعدتونا ووفيتم، شكرا ليكم، لما رشيد اتشخص بمرض الـSMA وعرفنا ثمن الحقنة اللي محتاجها، سلمنا أمرنا لله ودعينا ربنا يقوينا على الاختبار ده، متخيلناش أبدًا إننا هنوصل للحظة دي وإن حكمة ربنا تكون إن رشيد يخلق الحالة دي من التكافل الاجتماعي والحب والخير والأهم أن الناس تتعرف عن المرض دة ويبقى في أمل لأطفالنا إنهم يتعالجوا بفضلكم».

وتابعت والدة الطفل رشيد: «شكرًا لكل اللي دعم رشيد، لأن رشيد بسببكم هياخد الحقنة وإن شاء الله أطفال كتير من بعده، دعواتكم نبدأ رحلة العلاج الأسبوع ده وتفضلوا معانا خطوة بخطوة لحد ما نتطمن عليه».

ووجهت والدة رشيد الشكر لإحدى المؤسسات الداعمة والبنوك التي سهلت فتح الحسابات لجمع التبرعات: «أنقذتونا على أخر لحظة وخلتونا متستناش وقت أطول، حابين نستغل الفرصة دي ونوصي نفسنا أولا ونوصيكم، نبذل نفس المجهود وأكتر لليال وآسر، ثقتنا فيكم إننا نقدر في نفس الفترة، وأقل كمان، نجمع نفس المبلغ لكل واحد فيهم عشان ياخدوا الحقنة، ومن بعدها إن شاء الله باقي الأطفال مصطفى وهاندا وغيرهم».

انقذوا رشيد.. معاناة طفل مع ضمور العضلات الشوكي

وكانت الحكاية بدأت مع شهر يونيو الحالي، بانتشار واسع لهاشتاج «انقذوا رشيد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كشف عن معاناة مرضية جديدة لحقت بطفل لا يتعدى العامين من عمره، لكن المرض النادر عرف الطريق إلى جسده الصغير، في محاولات من والدته لإغاثته من مرض ربما يجعله قعيدًا طيلة حياته، خاصة أن حقنة العلاج قد يصل ثمنها إلى 35 مليون جنيه.

وعبر الهاشتاج الذي تفاعل معه أكثر من 37 ألف مشاركة من رواد «فيس بوك»، روت والدة الطفل رشيد، مرض ابنها المرض، الذي شخص بضمور العضلات الشوكي: «رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرًا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy- معروف بالSMA نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال، المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي».