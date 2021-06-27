مي حلمي تنشر فيديو داخل الجيم وتغلق التعليقات: «ده جنب عمري ما وريته لحد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها داخل إحدى الصالات الرياضية «الجيم» وحرصت على إغلاق تعليقات متابعيها.

وعلقت «مي» على مقطع الفيديو: «اللي عاوز يقول يقول اللي يكتب يكتب واللي يزعل يزعل، عديت مرحلة الوحش في حياتي أكيد مش هيحصل أكتر من اللي حصل ماوقفتش في الصعب هقف في السهل أبدًا، مهمة لنفسي وللناس اللي بتحبني ولنجاحي اللي وصلتله في مجالي، ده جنب عمري ما وريته لحد فقررت أوريكم لما بختفي بعمل أيه نصيحتي».

وأشارت مي في تعليقها إلى لاعب الكرة الكرواتي إيفان راكيتيتش قائلة: «لازم تروح الجيم عشان ماخطفش منك الصورة تاني».

اعتزال مي حلمي السوشيال ميديا

وحرصت الإعلامية مي حلمي على إغلاق تعليقات متابعيها على مقطع الفيديو، خاصة بعد أثارت الجدل الأيام الماضية بإعلانها عن اعتزال السوشيال ميديا، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»: «بفكر جديا في اعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا، نهائيا كل شيء كل ما هو تعرفه الناس لا أريده».

ومع إعلان مي عن نية اعتزالها، تساءل متابعوها عن السبب الذي جعلها تفعل هذا الأمر، خاصة أن هذا القرار جاء بعد نشرها لعدد من الصور مع اثنين من لاعبي كرة القدم العالميين وهما «ايفان راكيتيش» و«مارسيلو».

ويبدو أن التنمر على صور مي حلمي» هو السبب وراء تفكيرها في الاعتزال، فبعدما نشرت أولا صورة مع اللاعب العالمى «مارسيلو» وتعرضت لكثير من التنمر فى التعليقات وبعدها نشرت صورة أخرى مع اللاعب «ايفان راكيتيش» ولكنها أغلقت خاصية التعليقات.