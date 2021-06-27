خبراء يكشفون.. جميع حالات الوفاة بسبب كورونا يشتركون في هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شرعت وكالة أسوشيتد برس في اكتشاف أسباب استمرار حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من تسبب حملات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في إبطاء انتشاره، حيث قررت الوكالة أن جميع وفيات COVID-19 التي تحدث الآن هي بين مجموعة محددة جدًا من الأشخاص، وفق ما ذكر موقع eatthis.

-تقريبًا جميع وفيات COVID من بين الأشخاص غير المطعمين

يقول تقرير أسوشيتد برس إن جميع وفيات COVID-19 تقريبًا في الولايات المتحدة الآن في الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، وهو دليل مذهل على مدى فعالية اللقاحات وإشارة إلى أن الوفيات اليومية التي انخفضت الآن إلى أقل من 300 - يمكن أن تكون صفرًا عمليًا إذا حصل كل شخص مؤهل على اللقاح.

وأظهر تحليل أسوشيتد برس للبيانات الحكومية المتاحة من مايو أن الإصابات "الاختراق" في الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل تمثل أقل من 1200 من أكثر من 853000 حالة دخول إلى المستشفى من COVID-19. وهذا يمثل حوالي 0.1٪ ".

-كل حالة وفاة يمكن الوقاية منها إذا تم تطعيمك

وقالت روشيل والينسكي، رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC هذا الأسبوع: "إننا نشهد انخفاضًا كبيرًا في الوفيات والاستشفاء والحالات، وسنواصل تطعيم الناس خلال أشهر الصيف".

وأضافت: "لقاحات COVID-19 متاحة للجميع، فهي فعالة بنسبة مائة بالمائة تقريبًا ضد الأمراض الشديدة والوفاة، وهذا يعني أن كل حالة وفاة تقريبًا بسبب COVID-19 مأساوية بشكل خاص لأن كل حالة وفاة تقريبًا، خاصة بين البالغين بسبب كورونا، هي في هذه المرحلة يمكن الوقاية منه تمامًا، وما دام هناك من لم يتم تطعيمهم، سيظل كوفيد -19 يشكل تهديدًا".

-متغير دلتا الجديد هو الأكثر خطورة حتى الآن

إن متغير دلتا الجديد ليس أكثر قابلية للانتقال فحسب، بل إنه أكثر خطورة ويمكن أن يؤدي إلى طفرات أخرى قد تفسد من خلال

اللقاحات، قالت والينسكي: "يواصل مركز السيطرة على الأمراض متابعة انتشار نوع دلتا من كورونا في الأسبوعين الماضيين،

تضاعف انتشار الحالات الناتجة عن متغير دلتا إلى ما يزيد قليلاً عن 20٪.

ويعتقد خبراء مثل الدكتور أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، أنه سيصبح البديل السائد في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال جيفري زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض: "مع انتشار متغير دلتا الآن في جميع أنحاء البلاد وإصابة الشباب في جميع أنحاء العالم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتم تطعيمهم".