إطلالات اليوم: درة تتألق بالأصفر.. وهيفاء وهبي ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

درة:

طلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأصفر، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بجامبسوت متعدد الألوان مع جاكيت قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

تارا عماد:

ظهرت الفنانة تارا عماد بفستان باللون البيبي بلو، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هنا الزاهد:

ارتدت الفنانة هنا الزاهد سويت شيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي توب باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

مي عمر:

أما الفنانة مي عمر طلت بفستان قصير باللونين الرصاصي والأسود، مزود بأكمام طويلة منفوخة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.