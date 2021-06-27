فيروس كورونا.. ما هو متغير لامدا الذي ظهر في بريطانيا وما هي أعراضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا تحوره وظهوره بأكثر من شكل خلال الفترة الأخيرة، فبعد ظهور متغير دلتا بلس الخطير في الهند، تم اكتشاف متغير آخر في المملكة المتحدة وهو متغير "لامدا" أو Lambda Covid .

ونستعرض في هذا التقرير، كل ما نعرفه حتى الآن عن متغير لامدا، وفقا لصحيفة express البريطانية.

اتخذت منظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤخرًا قرارًا بإعادة تسمية متغيرات كوفيد بناءً على أحرف الأبجدية اليونانية، هذا الشهر، صنفت المنظمة متغيرًا جديدًا موجودًا في أمريكا الجنوبية على أنه "متغير مثير للاهتمام'' وتم تسميته متغير Lambda "لامدا".

كم عدد حالات متغير لامدا Lambda التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة؟

حتى الآن، تم الإبلاغ عن ست حالات من متغير Lambda في إنجلترا، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العامة البريطانية Public Health England (PHE) في 25 يونيو.

ويُعتقد أن جميع الحالات الست المؤكدة مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وتم تحديد متغير "(Lambda (C.37" كمتغير قيد التحقيق الآن في المملكة المتحدة.

ما هو متغير لامدا؟

تم اكتشاف متغير Lambda بواسطة علماء في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك في تشيلي وبيرو والإكوادور والأرجنتين.

ويعتقد الخبراء أن متغير Lambda يحتوي على طفرات متعددة في بروتين سبايك، ويمكن أن يكون لهذه الطفرات تأثير على قابلية انتقال المتغير.

ومع ذلك، يُعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لفهم الطفرات بشكل كامل.

وفقا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، فإنه يجرى مزيدًا من الاختبارات لمعرفة المزيد عن متغير لامدا، كما تجرى اختبارات معملية لفهم تأثير الطفرات على سلوك الفيروس بشكل أفضل، بما في ذلك تتبع المخالطين الإضافي والاختبار المستهدف، وحيثما تم تحديد الحالات، سيتم نشر متابعة إضافية للحالات، واختبار المخالطين وإذا لزم الأمر، لتحديد الحالات المستهدفة للحد من انتشارها.

ما هي أعراض متغير لامدا؟

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن الاختبارات جارية ولا يوجد حاليًا دليل على أن متغير Lambda يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يجعل اللقاحات الحالية أقل فعالية.

أعراض متغير لامدا لا تختلف عن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، وهي:

حرارة مرتفعة.

سعال مستمر.

فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق.

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد من واحد على الأقل من هذه الأعراض المدرجة.

ما هي المتغيرات المثيرة للقلق؟

في الوقت الحالي، تم إدراج أربعة متغيرات فقط على أنها "متغيرات مثيرة للقلق" في قائمة مراقبة منظمة الصحة العالمية.

المتغيرات المثيرة للقلق في قائمة مراقبة منظمة الصحة العالمية تشمل متغير ألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة.

يوجد أيضًا في قائمة المتغيرات المثيرة للقلق متغير Beta الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا ، وتم اكتشاف متغير Gamma لأول مرة في البرازيل ومتغير Delta الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند.