5 فوائد لا تتوقعها.. هل قشور المانجو تحارب السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وصل موسم المانجو إلى ذروته وكلنا نحب هذه الفاكهة الموسمية التي تعد أيضًا مصدر قوة للعديد من العناصر الغذائية.

ليس هذا فقط، تشير العديد من الدراسات إلى أن قشر هذه الفاكهة صحي ومفيد بنفس القدر، غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من العديد من الأمراض.

الخليج 365 يستعرض فوائد قشور المانجو وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

كيف تأكل قشر المانجو

وفقًا للخبراء، فإن أفضل طريقة لاستهلاك قشر المانجو هي إضافته إلى عصيرك المفضل، تأكد من غسل المانجو بشكل صحيح قبل تناول القشر.

يساعد على فقدان الوزن

قشر المانجو مفيد في السيطرة على نسبة السكر في الدم ويساعد في إنقاص الوزن، وفقًا لدراسة أجرتها كلية الصيدلة بجامعة كوينزلاند، تقلل قشور المانجو من تكوين الخلايا الدهنية في الجسم وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

يعزز الهضم والمناعة

تحافظ الكميات الغنية من الألياف على الجهاز الهضمي بسهولة، كما تعمل فيتامين أ وسي ومضادات الأكسدة على تعزيز جهاز المناعة.

جيد للبشرة ويبطئ الشيخوخة

وفقًا للخبراء، فإن قشر المانجو مفيد للبشرة ويساعد في محاربة التجاعيد ويجعل البشرة متوهجة، أيضًا، تساعد مضادات الأكسدة الغنية في إبطاء عملية الشيخوخة.

يعالج السرطان

غني بمضادات الأكسدة، قشور المانجو معروفة بخصائصها المضادة للسرطان، ويمكن أن تكون مفيدة في علاج السرطان مثل الرئة والقولون والثدي والدماغ والحبل الشوكي، كما أنها غنية بترايتيربينز وتريتربينويدس (مركبات نباتية) وهي مفيدة أيضًا لمرض السكري.

صحة القلب

فهي غنية بالمغذيات النباتية التي تجعلها صحية للقلب ويمكنها أيضًا أن تمنع مشاكل القلب، تحافظ الكمية الغنية من الألياف على صحة القلب، ووفقًا لدراسة، فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالألياف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40 في المائة.