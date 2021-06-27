زينة تعود لمنتصف القرن الماضي بجلسة تصوير جديدة: «طلت بالأسود» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمجموعة من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، تعود أجوائها لمنتصف القرن الماضي، حيث ظهرت بإطلالتين مختلفتين، وهي متكئة على سيارة من الطراز القديم.

وأطلت «زينة» مرتدية «بالطو» جلدي أسود طويل ومفتوح من جهة الساقين، وأسفله جورب شبكي طويل، أما الأخرى ظهرت خلالها بفستان أسود جلدي أيضا «كات» طويل.

وعلقت زينة على الصور بالإنجليزية، قائلة: «دي الفترة اللي كنت أحب إني أعيش فيها».

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: «أنا بتخدع من أقرب الناس ليا»

ومن حين لآخر تشارك الفنانة زينة مشاركة متابعيها بعدد من الرسائل الغامضة التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وتفاعل معها عدد من أصدقائها من الفنانين وكذلك الجمهور.

وجاءت آخر رسالة نشرتها الفنانة زينة عبر حسابها على «انستجرام»: «أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا.. وهاتخدع تاني.. وماله هو أنا بتخدع من حد غريب»، وعلق عليها عدد من أصدقائها في الوسط الفني منهم الفنانة غادة عبدالرازق التي علقت بوضع «إيموشن» ضحك، والفنانة هالة صدقي التي قالت «هو أنتي ليه بتستغربي».

ومن ضمن التعليقات أيضًا «وماله ما هو الأقربون أولى بالمعروف.. عادي كلنا لها ويعيش المعلم ولسة بيتعلم.. صحيح والله.. جدعة جدًا يعني».

آخر الرسائل الغامضة من الفنانة زينة

وكانت زينة، نشرت قبل فترة عبر حسابها على «إنستجرام»، رسالة غامضة أخرى، كان مضمونها «يا ابني أنا ما بعرفش أخاف على مصلحتي.. هاخاف على زعلك إزاي أنت عبيط»، وأثارت الرسالة الغامضة مجموعة من تعليقات متابعيها.

وجاءت من ضمن التعليقات على رسالة زينة، «في منتصف الجبهة والله.. سيبك إنتي إيه القمر دا.. شكلك قمر.. بجد الاستايل دا حلو عليكي أوي.. صدقتي في كلامك.. شكلك كدا أحلى كتير.. وطب إيه علاقة اللي كاتبة بالصورة اللوة دي».