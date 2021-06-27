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جدل حول كاريني اتيزامبونج فومو حكم راية الأهلي والترجي.. «طلعت ست» (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كاريني اتيزامبونج فومو

أثارت كاريني اتيزامبونج فومو، حكم الراية في مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي أمس السبت، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بـ 3 أهداف نظيفة، وتأهله للنهائي، جدلًا واسعًا عقب تداول صورتها، مؤكدين إنها السيدة الوحيدة ضمن طاقم تحكيم المباراة، وهو الأمر الذي أثار التعجب بسبب هيئة كاريني اتيزامبونج فومو، التي بدت فيها كالرجال بشعر قصير للغاية. 

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جدل حول الحكم.. هي طلعت ست! 

ومع انتشار اسم الحكم، بات رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» يعربون عن صدمتهم بعدما علموا أنها سيدة وليست رجل، حيث قالوا: «والله كنت شاكك طول الماتش بس قولت سيدة إزاي في طاقم تحكيم رجالي، شكرا على تأكيد المعلومة»، و«هي طلعت ست وأنا كنت بقول في حاجة مش واضحة»، و«بمليون راجل»، و«سيدة وجميلة وبمليون راجل»، «طبعا ليدي جدا وحكم محترفة بجد.. شابوه»، و«رغم أخطائها بس لازم نشجعها». 

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ويرصد «هُن» عدة معلومات عن الحكم كاريني اتيزامبونج فومو، وفقًا لما ذكره «africawomenexperts».

من هي كاريني اتيزامبونج فومو؟ 

- هي حكم كرة قدم كاميروني.

- مارست الكاراتيه لمدة سبع سنوات وشاركت في مسابقات دولية، ثم انتقلت إلى كرة اليد.

- انضمت من قبل إلى فريق الجودو الوطني وظلت تمارس اللعبة ست سنوات.

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- تخصصت في التحكيم عام 2008، بعد التحاقها بالمعهد الوطني للشباب والرياضة.  

- انضمت إلى دوري الأقسام في عام 2009، ومن هنا تعلمت التحكيم.

- في عام 2009 أصبحت حكمًا لبطولة الكاميرون الوطنية للسيدات.

- أدارت العديد من مباريات الرجال في البطولة الكاميرونية، بما في ذلك نهائي كأس الكاميرون في عام 2014.

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- في عام 2014، أصبحت الحكم الوحيد في دوري كرة القدم للرجال في بطولة الكاميرون الوطنية.

- عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حكماً دولياً عام 2015.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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